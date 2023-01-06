Новый вариант коронавируса Covid XBB.1.5: опасен ли он и что о нем нужно знать

Что такое ХВВ.1.5?

Это еще одна разновидность доминирующего сейчас во всем мире коронавирусного варианта «Омикрон», который, в свою очередь, появился в конце 2021 года, вытеснив более ранние мутации вируса - «Альфу», «Бету» и «Дельту».

«Омикрон» породил множество подвариантов, которые еще более заразны, чем оригинал.

Считается, что симптомы XBB.1.5 аналогичны симптомам предыдущих версий «Омикрона», но утверждать это наверняка еще слишком рано. Симптомы большинства людей напоминают обычную простуду.

Является ли XBB.1.5 более заразным или опасным, чем более ранние варианты?

Сам XBB.1.5 произошел от XBB, который начал циркулировать в Великобритании в сентябре 2022 года, но органы здравоохранения не нашли достаточных причин, чтобы классифицировать его как "вызывающий озабоченность".

У XBB была мутация, которая помогала ему «пробить» иммунную защиту организма, но ровно та же мутация снижала способность вируса проникать в клетки человека.

Профессор Имперского колледжа Лондона Уэнди Баркли говорит, что у XBB.1.5 есть мутация, известная генетикам как F486P, которая восстанавливает способность вируса проникать в клетки, не потеряв при этом способности ускользать от нашего иммунитета. Это облегчает распространение вируса.