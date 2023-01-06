Государство выделило на демонтаж советских монументов почти миллион евро

«22 декабря правительство выделило из резерва государственной канцелярии 60 000 евро на мероприятия, связанные с демонтажем расположенных в публичном пространстве надгробий и памятников с советской символикой. Расходы, связанные с деятельностью рабочей группы, содержат замену надгробий на нейтральные, вознаграждение членов рабочей подгруппы, техническое обслуживание работы рабочей группы и рабочих подгрупп, а также последующие реновационные работы, связанные с демонтажем объектов в Нарве», – сказала ERR медиасоветник правительства Евгения Вяря.

«В тот же день учреждениям, находящимся в сфере управления Министерства обороны, выделили 916 405 евро на осуществление деятельности, которая связана с устранением из публичного пространства советских монументов, представляющих угрозу безопасности», – добавила она.