Правительство выделило 916 405 евро на устранение советских монументов из публичного пространства, а также 60 000 евро на финансирование занимавшейся этим вопросом рабочей группы.
Государство выделило на демонтаж советских монументов почти миллион евро
«22 декабря правительство выделило из резерва государственной канцелярии 60 000 евро на мероприятия, связанные с демонтажем расположенных в публичном пространстве надгробий и памятников с советской символикой. Расходы, связанные с деятельностью рабочей группы, содержат замену надгробий на нейтральные, вознаграждение членов рабочей подгруппы, техническое обслуживание работы рабочей группы и рабочих подгрупп, а также последующие реновационные работы, связанные с демонтажем объектов в Нарве», – сказала ERR медиасоветник правительства Евгения Вяря.
«В тот же день учреждениям, находящимся в сфере управления Министерства обороны, выделили 916 405 евро на осуществление деятельности, которая связана с устранением из публичного пространства советских монументов, представляющих угрозу безопасности», – добавила она.
Рабочая группа, работавшая при госканцелярии, сообщила в декабре, что в общей сложности нанесла на карту 322 монумента, из которых демонтировать или перенести следует 244.