На выходных резко похолодает: столичные ночлежки готовы к круглосуточной работе

«Услугами ночлежного дома могут пользоваться как таллиннцы, так и те, кто официально жителем столицы не является. В учреждении по адресу Мерелахе, 4 можно переночевать, помыться, приготовить еду. При необходимости можно получить неотложную помощь в одежде и продуктах питания, – продолжила Бешкина. – По адресу Суур-Сыямяэ, 6а можно переночевать в теплом помещении в достойных условиях, помыться, приготовить еду на общей кухне, воспользоваться стиральной машинкой и сушилкой, при необходимости получить одежду и еду. Все клиенты ночлежного дома могут получить консультацию и помощь социального работника.