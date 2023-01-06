На выходных ожидаются морозы до -23°C, в связи с чем Таллинн напоминает о работе ночлежных домов, где бездомные могут переночевать, помыться и приготовить еду.
На выходных резко похолодает: столичные ночлежки готовы к круглосуточной работе
«Таллинн оказывает помощь бездомным круглый год: открыты два ночлежных дома, а также дневной центр для людей, которым некуда идти днем. Как правило, ночлежные дома отрыты с вечера до утра, но, если дневная температура воздуха опускается ниже 15 градусов, они работают круглосуточно», – рассказала вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина.
Ночлежные дома в Таллинне расположены по адресу Мерелахе, 4, и Суур-Сыямяэ, 6а. Дневной центр расположен по адресу Суур-Сыямяэ, 6а. Приют для бездомных находится по адресу Кауге, 4.
«Услугами ночлежного дома могут пользоваться как таллиннцы, так и те, кто официально жителем столицы не является. В учреждении по адресу Мерелахе, 4 можно переночевать, помыться, приготовить еду. При необходимости можно получить неотложную помощь в одежде и продуктах питания, – продолжила Бешкина. – По адресу Суур-Сыямяэ, 6а можно переночевать в теплом помещении в достойных условиях, помыться, приготовить еду на общей кухне, воспользоваться стиральной машинкой и сушилкой, при необходимости получить одежду и еду. Все клиенты ночлежного дома могут получить консультацию и помощь социального работника.
По словам вице-мэра, посетители дневного центра для бездомных могут пользоваться компьютером, готовить еду, читать газеты и книги, заниматься рукоделием, смотреть телевизор, играть в настольные игры, при необходимости получить одежду, еду и гигиенические принадлежности. Также там периодически проходят различные мастер-классы и мероприятия.
«По будням в дневном центре консультирует социальный работник, который поможет в оформлении ходатайств для получения документов и пособий, в решении проблем, связанных с поиском жилья, работы и проч. Кроме того, соцработник выяснит потребность человека в других услугах и поможет найти специалиста, например, семейного врача, психолога, терапевта, консультанта по долговым обязательствам и так далее», – отметила Бешкина.
По адресу Кауге, 4 услуги приюта оказываются людям, которые по состоянию здоровья нуждаются в круглосуточном уходе. Человек в соответствии со своими пожеланиями, потребностями и возможностями получает социальную консультацию, уход, медицинскую помощь, а также трехразовое питание.
По словам Бешкиной, в последние несколько лет значительных изменений в востребованности услуг ночлежек не было: «В то же время можно предположить, что в этом году потребность в этих услугах может возрасти, такая вероятность учитывалась при планировании услуг».
В каждом районе города работают центры социальной работы, которые открыты в дневное время. Кроме того, Таллинн предлагает горячее питание на суповых кухнях. Столовые расположены по адресу Паэ, 19/1, Лаэвастику, 1а. Питание предлагают также по пятницам, субботам и воскресеньям на парковке на перекрестке улиц Ластекоду и Торупилли-отс рядом с Центральным рынком, о чем подробнее можно прочитать здесь.