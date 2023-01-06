Криштиану Роналду, пять раз признававшийся лучшим футболистом мира, в начале года присоединился к саудовскому клубу «Аль-Наср». На пресс-конференции в крупнейшей стране Ближнего Востока он по ошибке вместо Саудовской Аравии назвал Южную Африку.
Досадный промах. На пресс-конференции Роналду сказал, что приехал играть в ЮАР
Досадный промах. На пресс-конференции Роналду сказал, что приехал играть в ЮАР
«Для меня ничего страшного в том, что моя карьера продолжится в ЮАР, - сказал он. – Я хочу перемен, а что думают по этому поводу, меня не интересует».
Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» 30 декабря, контракт действует до лета 2025 года.
Cristiano Ronaldo accidentally said he was playing in South Africa 😅pic.twitter.com/2wjlh5giQ5— SPORTbible (@sportbible) January 3, 2023