Борис Тух ⟩ Добрые драконы гнездятся на верхотуре

Это прекрасное слово «Намыс»

Евгений Ибрагимов замечательно работал в Эстонском театре кукол. Особенно яркой и неожиданной была его постановка «Игроков» Гоголя. Там были задействованы и куклы и т.н. «живой план» – актеры, существующие в спектакли в полный рост, но как гоголевские образы-маски. Одни и те же персонажи меняли масштаб: становились то огромными, то крошечными, и в этом чередовании заключалась вполне гоголевская мысль: некто может чувствовать себя великим (особенно, когда те, кто по-настоящему был велик, ушли из этого мира), а на самом деле он никто, крошечная фитюлька (с большим самомнением). Фантазия у Ибрагимова неисчерпаемая. Он создал тогда в фойе визуальный диалог с Гоголем. Придумал, что Гоголь был на крестинах девочки, которая потом стала Лидией Койдула; в витринке в вофе хранились зуб, который Гоголь сломал, вкусив холодец на крестинах, кучка пепла – то, что осталось от сожженной рукописи второго тома «Мертвых душ», слепок левой руки, которой был написан первый акт «Игроков». Веселое безумие, которое так сродни миру Гоголя!