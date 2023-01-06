Крупнейший автопроизводитель мира хочет присоединиться к «Формуле-1»

По словам Андретти, если его заявку одобрят, то в «Формуле-1» появится команда Andretti Cadillac. Причем штаб команды планируется в США, а филиал – в Великобритании. Предполагается, что под маркой Cadillac будут поставляться какие-то двигатели.

«Мы отлично подходим на роль новой команды Формулы-1, - прокомментировал Андретти. - Уверен, мы можем принести пользу чемпионату, нашим партнерам и болельщикам. Теперь у нас есть возможность объединить нашу страсть к гонкам и подать американскую заявку на участие в «Формуле-1». Мы полны оптимизма, и я рад объявить Andretti Cadillac в качестве претендента на роль нового участника чемпионата».