В финал Турнира четырех трамплинов прошел единственный эстонец

В квалификации, которая проходила в австрийском Бишофсхофене, Айгро пролетел 125 метров и набрал 123,8 балла. Среди 65 спортсменов он занял 28-е место. Кевин Мальцев сумел прыгнуть лишь на 97 м, это принесло ему 61,3 балла и 64-е место.

Айгро рассказал, что на тренировочных прыжках ему пришлось трудно, но он сумел собраться.

«Это очень особенный трамплин, не похожий на три предыдущих. Я просто вышел на квалификацию ни о чем не думая и прыгнул. Теперь можно спокойно ожидать нового дня».

Сегодня последний день Турнира, на котором Артти Айгро надеется также показать отличный результат.