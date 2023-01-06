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В финал Турнира четырех трамплинов прошел единственный эстонец

rus.postimees.ee
В финал Турнира четырех трамплинов прошел единственный эстонец
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Артти Айгро.
Артти Айгро. Фото: CHRISTIAN BRUNA

Артти Айгро был единственным эстонцем, прошедшим в четверг в последний этап Турнира четырех трамплинов.

В квалификации, которая проходила в австрийском Бишофсхофене, Айгро пролетел 125 метров и набрал 123,8 балла. Среди 65 спортсменов он занял 28-е место. Кевин Мальцев сумел прыгнуть лишь на 97 м, это принесло ему 61,3 балла и 64-е место.

Айгро рассказал, что на тренировочных прыжках ему пришлось трудно, но он сумел собраться.

«Это очень особенный трамплин, не похожий на три предыдущих. Я просто вышел на квалификацию ни о чем не думая и прыгнул. Теперь можно спокойно ожидать нового дня».

Сегодня последний день Турнира, на котором Артти Айгро надеется также показать отличный результат.

Квалификацию выиграл лидер турнира Халвор Эгнер Гранеруд, совершивший прыжок на 137 метров и набравший 151,9 балла. За норвежцем последовали Давид Кубацки из Польши (137,5 м, 147,5 балла) и Анже Ланисек из Словении (134,0 м, 143,7 балла).

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