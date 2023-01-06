Государство выделит почти полмиллиона евро на проведение Таллиннского марафона

Наиболее крупный грант - 420 000 евро - получат организаторы Таллиннского марафона, который по традиции пройдет в сентябре. В рамках Таллиннского марафона проходят старты для детей, забег на 10 км, полумарафон и украшение соревнований - забег на дистанцию 42,2 км.