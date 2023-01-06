Министерство культуры выделило почти 950 000 евро на проведение в Эстонии пяти крупных международных соревнований в 2023 году, сообщает Rus.err.
Государство выделит почти полмиллиона евро на проведение Таллиннского марафона
Государство выделит почти полмиллиона евро на проведение Таллиннского марафона
Наиболее крупный грант - 420 000 евро - получат организаторы Таллиннского марафона, который по традиции пройдет в сентябре. В рамках Таллиннского марафона проходят старты для детей, забег на 10 км, полумарафон и украшение соревнований - забег на дистанцию 42,2 км.
Эстонский футбольный союз получит 200 000 евро на проведение финального турнира чемпионата Европы среди девушек до 17 лет.
Эстонский стрелковый союз получит 125 000 евро на организацию чемпионата Европы по стрельбе. Организаторам флорбольного турнира Tallink Floorball 2023 выделят 111 400 евро, а организаторы молодежных соревнований по борьбе имени Кристьяна Палусалу получат 89 250 евро.
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