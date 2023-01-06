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Смотрите фото! ⟩ Лучшее бетонное строение 2022 года выберут из тринадцати номинантов

rus.postimees.ee
Лучшее бетонное строение 2022 года выберут из тринадцати номинантов
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Фото: Харри Аувяэрт

В проводимом Союзом бетона Эстонии и Эстонским союзом производителей строительных материалов конкурсе «Бетонное строение 2022 года» участвует тринадцать зданий и сооружений.

«В нашем конкурсе принимает участие несколько знаковых зданий и сооружений: Таллиннская музыкальная и балетная школа, первый на шоссейных дорогах Эстонии экодук из монолитного бетона, причал для принятия LNG-терминала. Приятно видеть на конкурсе и множество прекрасных жилых домов с выдающейся архитектурой», – сказал председатель правления Союза бетона Эстонии Имре Леэтма. 

По словам Имре Леэтма, продолжает пополняться и длинный конкурсный ряд учреждений образования и культуры: MUBA, Viimsi Artium, Школа Св. Иоанна Богослова.

«Речной променад города Нарвы получил долгожданное продолжение, самой значимой частью которого стала смотровая платформа с выполненным на ней в бетоне изображением легендарного «пятикронового вида», – отметил Леэтма.

Правление Союза бетона Эстонии утвердило в качестве номинантов конкурса «Бетонное строение 2022 года» тринадцать зданий и сооружений. 

«В инфраструктурном строительстве Эстонии бетонные сооружения всегда занимают важное место, так и на нашем конкурсе: дорожный узел Вяо, экодук Пуйату на шоссе Таллинн-Тарту, – сказал исполнительный директор Союза бетона Эстонии Тоомас Вайнола. – Выдающийся ряд портовых сооружений из бетона продолжает причал для принятия LNG-терминала, при заливке которого с помощью трубопровода был достигнут новый рекорд Эстонии по дальности заливки бетона».

На титул бетонного строения 2022 года претендуют

Бизнес-здание имени Альмы Томингас, Сеписе, 7, Ülemiste City, Таллинн

Фото: Кристьян Круузер

Частный дом в Хаабнеэме, Ильвесе-теэ, 7, Хаабнеэме, волость Виймси, Харьюмаа

Фото: Союз Бетона

Ярвеские башни, многоквартирные жилые дома с коммерческими площадями, Ярве, 2, Таллинн

Фото: Кайдо Хааген

Квартал Каларанна, многоквартирные жилые дома с коммерческими площадями I-II этап, улица Каларанна, Таллинн

Фото: Союз Бетона

Многоквартирный жилой дом на Кентманни, 28, Таллинн

Фото: Союз Бетона

Kindrali Majad, многоквартирные жилые дома с коммерческими площадями, Самму 5/Талли, 4, Сыякооли, 14 и 16, Риви, 6/Талли, 2, Таллинн

Фото: Кайдо Хааген

Нарвская смотровая платформа с «Пятикроновым видом», улица Графова, Нарва

Фото: Союз Бетона

Причал для принятия LNG-терминала, полуостров Пакри, волость Ляэне-Харью, Харьюский уезд

Фото: Союз Бетона

Экодук Пуйату, шоссе Таллинн-Тарту, участок Выыбу-Мяо, волость Ярва, Ярваский уезд

Фото: Союз Бетона

Школа Св. Иоанна Богослова, Кивимяэ, 25, Таллинн

Фото: Тийт Веэрмяэ

Таллиннская музыкальная и балетная школа (MUBA), Пярнуское шоссе, 59, Таллинн

Фото: Кайдо Хааген

Viimsi Artium, Рандвере-теэ, 20, деревня Лубья, волость Виймси, Харьюмаа

Фото: Союз Бетона

Дорожная развязка Вяо, Таллинн - Петербури-теэ, Таллиннская окружная дорога, Ласнамяэ, Таллинн.

Фото: Харри Аувяэрт

Цель конкурса – найти и отметить строения, привлекательный внешний вид, а также эффективное и экономное исполнение которых демонстрируют преимущества и возможности бетона как отечественного строительного материала.

Победит объект или процесс, в создание которых значительный трудовой вклад внесли зарегистрированные в Эстонии предприятия и были задействованы поставленные из Эстонии бетонные материалы. При выборе работы-победителя будут учитываться также профессионализм в проектировании и строительстве объекта, а также уровень требовательности, качество, а также инновационность.

Главный приз конкурса получит автор победившей идеи. Отмечены будут также заказчик, проектировщик, строитель объекта-победителя, поставщик бетона и опалубки.

В жюри, проводимого в двадцать третий раз конкурса, входят представители Союза архитекторов Эстонии, Союза бетона Эстонии, Союза строительных предприятий Эстонии, Союза инженеров-строителей Эстонии, Эстонского союза предприятий по строительным консультациям, Эстонского союза производителей строительных материалов, Kunda Nordic Tsement и журналисты, освещающие строительные темы.

Жюри конкурса начнет работу в январе.

Победитель будет объявлен на Дне бетона 16 марта 2023 года.

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