Смотрите фото! ⟩ Лучшее бетонное строение 2022 года выберут из тринадцати номинантов

«В нашем конкурсе принимает участие несколько знаковых зданий и сооружений: Таллиннская музыкальная и балетная школа, первый на шоссейных дорогах Эстонии экодук из монолитного бетона, причал для принятия LNG-терминала. Приятно видеть на конкурсе и множество прекрасных жилых домов с выдающейся архитектурой», – сказал председатель правления Союза бетона Эстонии Имре Леэтма.

По словам Имре Леэтма, продолжает пополняться и длинный конкурсный ряд учреждений образования и культуры: MUBA, Viimsi Artium, Школа Св. Иоанна Богослова.

«Речной променад города Нарвы получил долгожданное продолжение, самой значимой частью которого стала смотровая платформа с выполненным на ней в бетоне изображением легендарного «пятикронового вида», – отметил Леэтма.

Правление Союза бетона Эстонии утвердило в качестве номинантов конкурса «Бетонное строение 2022 года» тринадцать зданий и сооружений.

«В инфраструктурном строительстве Эстонии бетонные сооружения всегда занимают важное место, так и на нашем конкурсе: дорожный узел Вяо, экодук Пуйату на шоссе Таллинн-Тарту, – сказал исполнительный директор Союза бетона Эстонии Тоомас Вайнола. – Выдающийся ряд портовых сооружений из бетона продолжает причал для принятия LNG-терминала, при заливке которого с помощью трубопровода был достигнут новый рекорд Эстонии по дальности заливки бетона».

На титул бетонного строения 2022 года претендуют

Бизнес-здание имени Альмы Томингас, Сеписе, 7, Ülemiste City, Таллинн

Фото: Кристьян Круузер

Частный дом в Хаабнеэме, Ильвесе-теэ, 7, Хаабнеэме, волость Виймси, Харьюмаа

Фото: Союз Бетона