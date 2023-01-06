В проводимом Союзом бетона Эстонии и Эстонским союзом производителей строительных материалов конкурсе «Бетонное строение 2022 года» участвует тринадцать зданий и сооружений.
Смотрите фото! ⟩ Лучшее бетонное строение 2022 года выберут из тринадцати номинантов
«В нашем конкурсе принимает участие несколько знаковых зданий и сооружений: Таллиннская музыкальная и балетная школа, первый на шоссейных дорогах Эстонии экодук из монолитного бетона, причал для принятия LNG-терминала. Приятно видеть на конкурсе и множество прекрасных жилых домов с выдающейся архитектурой», – сказал председатель правления Союза бетона Эстонии Имре Леэтма.
По словам Имре Леэтма, продолжает пополняться и длинный конкурсный ряд учреждений образования и культуры: MUBA, Viimsi Artium, Школа Св. Иоанна Богослова.
«Речной променад города Нарвы получил долгожданное продолжение, самой значимой частью которого стала смотровая платформа с выполненным на ней в бетоне изображением легендарного «пятикронового вида», – отметил Леэтма.
Правление Союза бетона Эстонии утвердило в качестве номинантов конкурса «Бетонное строение 2022 года» тринадцать зданий и сооружений.
«В инфраструктурном строительстве Эстонии бетонные сооружения всегда занимают важное место, так и на нашем конкурсе: дорожный узел Вяо, экодук Пуйату на шоссе Таллинн-Тарту, – сказал исполнительный директор Союза бетона Эстонии Тоомас Вайнола. – Выдающийся ряд портовых сооружений из бетона продолжает причал для принятия LNG-терминала, при заливке которого с помощью трубопровода был достигнут новый рекорд Эстонии по дальности заливки бетона».
На титул бетонного строения 2022 года претендуют
Бизнес-здание имени Альмы Томингас, Сеписе, 7, Ülemiste City, Таллинн
Частный дом в Хаабнеэме, Ильвесе-теэ, 7, Хаабнеэме, волость Виймси, Харьюмаа
Ярвеские башни, многоквартирные жилые дома с коммерческими площадями, Ярве, 2, Таллинн
Квартал Каларанна, многоквартирные жилые дома с коммерческими площадями I-II этап, улица Каларанна, Таллинн
Многоквартирный жилой дом на Кентманни, 28, Таллинн
Kindrali Majad, многоквартирные жилые дома с коммерческими площадями, Самму 5/Талли, 4, Сыякооли, 14 и 16, Риви, 6/Талли, 2, Таллинн
Нарвская смотровая платформа с «Пятикроновым видом», улица Графова, Нарва
Причал для принятия LNG-терминала, полуостров Пакри, волость Ляэне-Харью, Харьюский уезд
Экодук Пуйату, шоссе Таллинн-Тарту, участок Выыбу-Мяо, волость Ярва, Ярваский уезд
Школа Св. Иоанна Богослова, Кивимяэ, 25, Таллинн
Таллиннская музыкальная и балетная школа (MUBA), Пярнуское шоссе, 59, Таллинн
Viimsi Artium, Рандвере-теэ, 20, деревня Лубья, волость Виймси, Харьюмаа
Дорожная развязка Вяо, Таллинн - Петербури-теэ, Таллиннская окружная дорога, Ласнамяэ, Таллинн.
Цель конкурса – найти и отметить строения, привлекательный внешний вид, а также эффективное и экономное исполнение которых демонстрируют преимущества и возможности бетона как отечественного строительного материала.
Победит объект или процесс, в создание которых значительный трудовой вклад внесли зарегистрированные в Эстонии предприятия и были задействованы поставленные из Эстонии бетонные материалы. При выборе работы-победителя будут учитываться также профессионализм в проектировании и строительстве объекта, а также уровень требовательности, качество, а также инновационность.
Главный приз конкурса получит автор победившей идеи. Отмечены будут также заказчик, проектировщик, строитель объекта-победителя, поставщик бетона и опалубки.
В жюри, проводимого в двадцать третий раз конкурса, входят представители Союза архитекторов Эстонии, Союза бетона Эстонии, Союза строительных предприятий Эстонии, Союза инженеров-строителей Эстонии, Эстонского союза предприятий по строительным консультациям, Эстонского союза производителей строительных материалов, Kunda Nordic Tsement и журналисты, освещающие строительные темы.
Жюри конкурса начнет работу в январе.
Победитель будет объявлен на Дне бетона 16 марта 2023 года.