Убито более 500 мобилизованных: что известно о потерях России в Украине к январю

кладбище в Пскове Фото: BBC

6 марта элитная 155-я бригада морской пехоты потеряла по меньшей мере 21 человека за один день боев за село Мощун в Киевской области Украины.

Серьезные потери понес и спецназ ГРУ. На основе открытых источников нам удалось установить, что только одна 24-я гвардейская бригада спецназа ГРУ из Новосибирска потеряла в ходе боев в Украине 74 человека. В их числе девять офицеров в звании от лейтенанта до подполковника. Для сравнения: за 10 лет войны в Чечне бригада потеряла убитыми 10 человек.

Гибнущие командиры

Из 11 009 установленных российских военных, погибших в Украине, 1577 человек, то есть почти 15%, - офицеры. Среди погибших - четыре генерала и 52 полковника.

Особенно высока доля потерь среди офицеров спецназа - как в ГРУ, так и в отрядах Росгвардии. Командирские звезды носил каждый пятый установленный погибший сотрудник спецподразделений.

Особенно существенные потери понесли младшие офицеры российской армии. Именно им приходится принимать основные тактические решения по ведению боя. При этом большинство из них еще молоды (звание лейтенанта чаще всего получают в 21-22 года), неопытны, но уже вынуждены решать, как именно добиться целей, поставленных командованием.