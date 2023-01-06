Праздничные елки будут отапливать дома

По словам вице-мэра Йоозепа Вимма, рождественские ели являются замечательным сырьем для древесной щепы. «В этом году елки вновь будут преобразованы в тепло в таллиннских домах и, конечно, мы и впредь продолжим эту традицию. Призываю всех сдать елки в специальные пункты приема, чтобы они не портили городской пейзаж. Если это невозможно, можно заказать вывоз елок у предприятия, оказывающего услугу вывоза отходов в вашем районе, - сказал Вимм. - Обращаю внимание, что елки должны быть без упаковки и игрушек, только тогда их можно будет направить на переработку».

На переработку будут направлены собранные во всех районах города елки, большая часть из них будет использована предприятием Utilitas. «Изготовление древесной щепы из старых елок и производство из них биотоплива позволяет произвести из этого сырья максимальное количество энергии на станциях Utilitas, - отметил член правления Таллиннского отделения энергетического концерна Utilitas Янек Трумси. – От сжигания щепы будет получена электроэнергия, остаточное тепло от этого процесса будет направлено на отопление домов жителей города через сеть центрального отопления - таким образом энергия используется на 100%, а елки перерабатываются в полном объеме».

Список адресов пунктов приема елок, а также период их работы указаны на городской странице. Старые натуральные рождественские елки считаются отходами и их можно утилизировать обычным способом, как и прочие крупногабаритные отходы.

Если у вас нет личного транспорта, то проще всего заказать услугу вывоза елки у предприятия, которое занимается вывозом мусора в вашем районе, и принести дерево в согласованное время к контейнеру.

Рождественские елки не должны быть упакованы в пленку, на них не должно быть украшений, пластика, текстиля и других материалов. Также в пунктах приема для елей запрещено оставлять другой мусор: строительные материалы, бытовые отходы и т.п.