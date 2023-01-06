До и после: как сделать старомодную кухню современной

Например, если кухня имеет планировку галерейного типа, где кухонные шкафы расположены по обеим сторонам стены и остается место для обеденной зоны, это просто идеально. Дизайнер рекомендует ее сохранить, но повысить практичность кухни.

По словам Кастро, бесплатные онлайн-инструменты планирования пригодятся при ремонте или меблировке любого помещения. «При планировании там вы можете увидеть планировку своей комнаты и при необходимости внести изменения, выбрать цвета и меблировку. Интерьерные решения также играют важную роль, и в программе планирования вы можете создать доску настроения с разными цветами, которые вы хотите использовать в комнате, и посмотреть, как они сочетаются друг с другом. Например, выбрать один базовый тон и добавить к нему дополнительные цветовые акценты», – говорит Кастро.

Практичные решения для хранения

Кухня должна быть и практичной, и безопасной, особенно если в доме есть маленькие дети. Дизайнер рекомендует отдавать предпочтение максимально возможному использованию встроенной бытовой техники и различным решениям для хранения кухонных принадлежностей.