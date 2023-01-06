Кухня часто считается сердцем дома. Поэтому важно, чтобы она была функциональной, практичной и удобной. Дизайнер интерьеров делится советами, как сделать кухню современной и многофункциональной, не потратив при этом слишком много денег.
До и после: как сделать старомодную кухню современной
Например, если кухня имеет планировку галерейного типа, где кухонные шкафы расположены по обеим сторонам стены и остается место для обеденной зоны, это просто идеально. Дизайнер рекомендует ее сохранить, но повысить практичность кухни.
По словам Кастро, бесплатные онлайн-инструменты планирования пригодятся при ремонте или меблировке любого помещения. «При планировании там вы можете увидеть планировку своей комнаты и при необходимости внести изменения, выбрать цвета и меблировку. Интерьерные решения также играют важную роль, и в программе планирования вы можете создать доску настроения с разными цветами, которые вы хотите использовать в комнате, и посмотреть, как они сочетаются друг с другом. Например, выбрать один базовый тон и добавить к нему дополнительные цветовые акценты», – говорит Кастро.
Практичные решения для хранения
Кухня должна быть и практичной, и безопасной, особенно если в доме есть маленькие дети. Дизайнер рекомендует отдавать предпочтение максимально возможному использованию встроенной бытовой техники и различным решениям для хранения кухонных принадлежностей.
Для этой кухни дизайнер интерьеров добавил встроенную духовку, микроволновую печь и посудомоечную машину. «Встроенные решения практичны. Возможность полной интеграции их в кухонную мебель помогает сохранить единый стиль во всем помещении и экономит место на рабочей поверхности. Мы даже нашли подходящее место в шкафу для кофемашины. Чем меньше предметов на рабочей поверхности, тем больше места остается для приготовления пищи», – говорит Кастро.
Чтобы сэкономить место и разместить больше вещей на полках и ящиках, вы можете использовать органайзеры для ящиков и шкафов, такие как держатели для столовых приборов и тарелок, органайзеры для крышек, различные коробки и т. д. Удобны разделители для ящика, с помощью которых можно создать в ящике несколько отдельных зон для хранения.
Декоративные элементы уместны и на кухне
Общий интерьер кухни должен быть минималистичным. «Выберите для кухни простую цветовую палитру. Например, вы можете использовать зеленый в качестве основного цвета и дополнить его черными предметами, такими как кухонный смеситель и раковина, вытяжка, ручки, стол и посуда. Черные детали добавят элегантности. А пара открытых полок дает возможность экспонировать предметы, которые придают вашему интерьеру индивидуальность и которыми вы гордитесь», – сказал дизайнер.
Интерьер кухни прекрасно дополняют зеленые растения. Кастро создал уникальные настольные украшения из стеклянной тары, наполнив их декоративными камнями вперемешку с растениями, землей и различными суккулентами.