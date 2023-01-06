Российские заключенные, которых завербовал «повар Путина» Пригожин и якобы помиловал президент РФ, после полугода участия в боевых действиях обязаны вернуться на фронт. Все они под страхом смерти согласились воевать и дальше, сообщают правозащитники. Власти США заявляют, что Пригожин добивается под Бахмутом контроля над соляными и гипсовыми шахтами.
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«Помилованных» зэков из ЧВК Вагнер обязали вернуться на фронт
Отказаться от продолжения войны невозможно
«Помилованных» зэков из ЧВК Вагнер обязали вернуться на фронт
Спустя сутки после того, как представители незаконного вооруженного формирования ЧВК Вагнер опубликовали видеозапись, где шеф наемников Евгений Пригожин общается с завербованными на войну заключенными, которые якобы были помилованы Путиным после полугода участия в войне, глава правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова сообщила, что каждый первый из «помилованных» обязался вернуться на войну через 45 дней.
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