«Помилованных» зэков из ЧВК Вагнер обязали вернуться на фронт

Спустя сутки после того, как представители незаконного вооруженного формирования ЧВК Вагнер опубликовали видеозапись, где шеф наемников Евгений Пригожин общается с завербованными на войну заключенными, которые якобы были помилованы Путиным после полугода участия в войне, глава правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова сообщила, что каждый первый из «помилованных» обязался вернуться на войну через 45 дней.

«Каждому выдали "звонилку", кнопочный телефон, которым нельзя пользоваться не по делу. Через 45 дней им позвонят и позовут назад. Все они подписали контракты на продление. Кто не подписал, сгинул на передовой. В следующий раз обещают направить не на фронт, а в какое-то спецподразделение по выявлению ДРГ (диверсионно-разведывательных групп – прим.ред.)», - сообщила Романова.