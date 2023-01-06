На черный день: Таллинн приобретет десять мобильных генераторов

По словам вице-мэра Таллинна Танеля Кийка, готовность к кризисам - приоритетная сфера для Таллинна. «В прошлом году мы начали работать над тем, чтобы столица была лучше подготовлена к кризисным ситуациям. Эта работа будет продолжена, приобретение альтернативных источников энергии несомненно играет важную роль в повышении готовности. В то же время вклад общества и каждого человека в отдельности по-прежнему играет важнейшее значение в общей готовности к кризисам. Все мы должны задуматься, что можно сделать, чтобы лучше справиться с непредвиденными ситуациями», - сказал Кийк.

«Таллинн, как крупнейшее самоуправление Эстонии, имеет важное значение в формировании чувства безопасности у горожан и повышении осведомленности на тему подготовки к кризисам, - продолжил Кийк. - Чтобы повысить готовность и быть способным обеспечить оказание жизненно необходимых услуг, город приобретет в общей сложности десять генераторов различной мощности, что позволит обеспечить здания электричеством в случае кризиса. Генераторы будут использоваться в качестве аварийного источника электричества в зданиях, в которых в конкретной ситуации оно больше всего необходимо».

В результате конкурса госпоставок город приобретет четыре прицепных дизельных генератора мощностью 160-200 кВт с прицепом и дополнительным оборудованием, четыре переносных дизельных генератора мощностью 7-10 кВт с дополнительным оборудованием, а также два бензиновых генератора мощностью 4-6 кВт.

Мощность больших прицепных генераторов рассчитана, чтобы они могли покрыть основные потребности здания средней величины. Генераторы меньшего размера, которые можно перенести вручную, способны обеспечить работу теплоузла, электроплит для приготовления пищи, либо использовать для аварийного обеспечения света.

Количество устройств не позволяет покрыть потребности в электричестве всех таллиннских зданий, но помогает создать локальные кризисные центры или в случае региональных отключений электричества обеспечить, например, работу социальных центров для оказания жизненно необходимых услуг.