Эстонцы показали на ралли Дакар прекрасные результаты

Поскольку стартовые места в гонке определяются на основе результатов предыдущей, то высшие позиции на старте являются хорошей возможностью ехать вместе с быстрейшими гонщиками. В этот раз обеим эстонским командам это удалось. Мяннама и Лепик сохраняли хорошую скорость на протяжении всей гонки, мотивации добавляла и компания мощных гонщиков.

«Сегодня было круто. Мы стартовали в классной компании и старались не отставать, но так, чтобы самим не споткнуться и успеть за остальными. В общем, прошло хорошо, больших трагедий не было. Гонка была грубой, порядочно трясло. В этой гонке, когда соревновались в числе сильнейших, попробовали выжать из нашей машины максимум, но все, что увидели – это то, что мощность мотора V8, по сравнению с турбированным двигателем, достаточно ограничена и это особенно становилось заметным на ускорении. Газ в пол, но другие едут чуть быстрее – это было заметно. Но с этим уже ничего не поделаешь и в целом мы остались довольны этим днем», - подытожил Урво Мяннама.

В общем зачете экипаж Мяннама/Лепик занимает 37-е место. Ониу ступают лидерам гонки – Нассеру Аль-Аттии и Мэтью Баумелю восемь часов и двенадцать минут.

12-е место Тоомаса Трийсы и Марта Меэру – хороший результат, но мужчины все же надеялись на нечто большее.