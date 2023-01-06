Пт, 6.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Эстонцы показали на ралли Дакар прекрасные результаты

rus.postimees.ee
Эстонцы показали на ралли Дакар прекрасные результаты
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Экипаж Урво Мяннама и Ристо Лепик (Toyota Hilux), ралли Дакар.
Экипаж Урво Мяннама и Ристо Лепик (Toyota Hilux), ралли Дакар. Фото: Gigi Soldano /Dppi

Пятый день ралли Дакар принес с собой 645 километров трассы из которых 373 км стали скоростными заездами. Как и в предыдущие дни, гонка проходила по песчаной территории и это оказалось достаточно удобным для эстонской команды. Урво Мяннама и Ристо Лепик (Toyota Hilux) прошли трассу быстро и стабильно, заняв в итоге 19-е место. Тоомас Трийса и Март Меэру (Can-Am Maverick X3) проехали в классе Т4 практически в топ-10 гонщиков, однако пробиться выше не удалось, но 12-е место тоже отличный результат.

Поскольку стартовые места в гонке определяются на основе результатов предыдущей, то высшие позиции на старте являются хорошей возможностью ехать вместе с быстрейшими гонщиками. В этот раз обеим эстонским командам это удалось. Мяннама и Лепик сохраняли хорошую скорость на протяжении всей гонки, мотивации добавляла и компания мощных гонщиков.

«Сегодня было круто. Мы стартовали в классной компании и старались не отставать, но так, чтобы самим не споткнуться и успеть за остальными. В общем, прошло хорошо, больших трагедий не было. Гонка была грубой, порядочно трясло. В этой гонке, когда соревновались в числе сильнейших, попробовали выжать из нашей машины максимум, но все, что увидели – это то, что мощность мотора V8, по сравнению с турбированным двигателем, достаточно ограничена и это особенно становилось заметным на ускорении. Газ в пол, но другие едут чуть быстрее – это было заметно. Но с этим уже ничего не поделаешь и в целом мы остались довольны этим днем», - подытожил Урво Мяннама.

В общем зачете экипаж Мяннама/Лепик занимает 37-е место. Ониу ступают лидерам гонки – Нассеру Аль-Аттии и Мэтью Баумелю восемь часов и двенадцать минут.

12-е место Тоомаса Трийсы и Марта Меэру – хороший результат, но мужчины все же надеялись на нечто большее.

«В самом начале гонки мы получили хорошую компанию, которая соответствовала нашей скорости. Весь тест мы прошли втроем, буквально ноздря в ноздрю, следуя друг за другом с интервалом 10-20 метров. Если сбивался с колеи, то тут же терял время. На наш взгляд, мы ехали с хорошей скоростью, не было никаких проблем, заезд получился. Дойдя до финиша, мы были немного разочарованы, все же ожидали, что после такой гонки мы сумеем попасть в топ-10. Но остальные тоже ехали быстро, и мы справимся – впереди еще долгий путь», — прокомментировал Трийса.

В общем зачете экипаж Трийса\Меэру находится на 14-м месте, лидеры в своем классе – бразильские гонщики Родриго Луппи де Оливейра и Майкель Жусто, которые опережают эстонцев на 2:47.30.

Накануне шестого дня ​​Дакара организаторам пришлось внести изменения в маршрут и лагеря. Это произошло из-за проливных дождей в районе, которые затопили запланированный на вечер 6 января кемпинг Аль-Дувадим. 6 января должен был стать самым длинным днем ​​Дакара, протяженность трассы составит около 900 километров. На данный момент он остается самым длинным, но организаторы сделали трассу на 100 км короче; всего нужно преодолеть 358 км гонки, оттуда проехать еще 300 км до Рияада, который стал новым лагерем. Общая длина дня составляет 714 километров.

Заезды, намеченные на 7 и 8 января также будут корректироваться, организаторы следят за погодой и ситуацией.

Ключевые слова
Наверх