Пятый день ралли Дакар принес с собой 645 километров трассы из которых 373 км стали скоростными заездами. Как и в предыдущие дни, гонка проходила по песчаной территории и это оказалось достаточно удобным для эстонской команды. Урво Мяннама и Ристо Лепик (Toyota Hilux) прошли трассу быстро и стабильно, заняв в итоге 19-е место. Тоомас Трийса и Март Меэру (Can-Am Maverick X3) проехали в классе Т4 практически в топ-10 гонщиков, однако пробиться выше не удалось, но 12-е место тоже отличный результат.
Эстонцы показали на ралли Дакар прекрасные результаты
Поскольку стартовые места в гонке определяются на основе результатов предыдущей, то высшие позиции на старте являются хорошей возможностью ехать вместе с быстрейшими гонщиками. В этот раз обеим эстонским командам это удалось. Мяннама и Лепик сохраняли хорошую скорость на протяжении всей гонки, мотивации добавляла и компания мощных гонщиков.
«Сегодня было круто. Мы стартовали в классной компании и старались не отставать, но так, чтобы самим не споткнуться и успеть за остальными. В общем, прошло хорошо, больших трагедий не было. Гонка была грубой, порядочно трясло. В этой гонке, когда соревновались в числе сильнейших, попробовали выжать из нашей машины максимум, но все, что увидели – это то, что мощность мотора V8, по сравнению с турбированным двигателем, достаточно ограничена и это особенно становилось заметным на ускорении. Газ в пол, но другие едут чуть быстрее – это было заметно. Но с этим уже ничего не поделаешь и в целом мы остались довольны этим днем», - подытожил Урво Мяннама.
В общем зачете экипаж Мяннама/Лепик занимает 37-е место. Ониу ступают лидерам гонки – Нассеру Аль-Аттии и Мэтью Баумелю восемь часов и двенадцать минут.
12-е место Тоомаса Трийсы и Марта Меэру – хороший результат, но мужчины все же надеялись на нечто большее.
«В самом начале гонки мы получили хорошую компанию, которая соответствовала нашей скорости. Весь тест мы прошли втроем, буквально ноздря в ноздрю, следуя друг за другом с интервалом 10-20 метров. Если сбивался с колеи, то тут же терял время. На наш взгляд, мы ехали с хорошей скоростью, не было никаких проблем, заезд получился. Дойдя до финиша, мы были немного разочарованы, все же ожидали, что после такой гонки мы сумеем попасть в топ-10. Но остальные тоже ехали быстро, и мы справимся – впереди еще долгий путь», — прокомментировал Трийса.
В общем зачете экипаж Трийса\Меэру находится на 14-м месте, лидеры в своем классе – бразильские гонщики Родриго Луппи де Оливейра и Майкель Жусто, которые опережают эстонцев на 2:47.30.
Накануне шестого дня Дакара организаторам пришлось внести изменения в маршрут и лагеря. Это произошло из-за проливных дождей в районе, которые затопили запланированный на вечер 6 января кемпинг Аль-Дувадим. 6 января должен был стать самым длинным днем Дакара, протяженность трассы составит около 900 километров. На данный момент он остается самым длинным, но организаторы сделали трассу на 100 км короче; всего нужно преодолеть 358 км гонки, оттуда проехать еще 300 км до Рияада, который стал новым лагерем. Общая длина дня составляет 714 километров.
Заезды, намеченные на 7 и 8 января также будут корректироваться, организаторы следят за погодой и ситуацией.