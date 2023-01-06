Фото ⟩ Хуберт Хирв и Павел Гаммер частично оправданы

Харьюский уездный суд оправдал Хирва и Гаммера по обвинению в преступном сообществе, но признал их виновными по менее серьезным статьям.

Судя по изначальным обвинениям Госпрокуратуры, Хирва и Гаммера признали виновными в частной слежке, даче взяток в частном секторе, сокрытии налоговых обязанностей, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием, боеприпасами и глушителями и обращении с запрещенным для гражданского населения оружием.

Суд приговорил Хирва к шести годам лишения свободы, за вычетом времени, отбытого в заключении, а Гаммера - к восьми годам лишения свободы, за вычетом времени, отбытого в заключении. Суд наложил на обоих мужчин четырехлетний запрет на предпринимательскую деятельность.

Вынесение приговора остальным подсудимым продолжается.

Весной прошлого года госпрокурор Кати Рейтсак в суде сочла, что вина Гаммера и Хирва доказана и что оба должны быть приговорены к 12 годам лишения свободы. В качестве дополнительного наказания госпрокурор требовала запретить им заниматься предпринимательской деятельностью на пять лет.

Гаммер вместе с известным в криминальном мире Эстонии Ахмедом Оздоевым также обвинялся в вымогательстве. Оздоев был освобожден под залог в 350 000 евро.

Согласно обвинению, Хирв и Гаммер с 2008 года руководили преступным объединением, деятельность которого была направлена на совершение экономических преступлений с целью извлечения материальной выгоды.