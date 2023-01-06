Харьюский уездный суд в пятницу частично оправдал предпринимателей гостиничного и ресторанного бизнеса Хуберта Хирва и Павла Гаммера, которым были предъявлены обвинения в руководстве преступным сообществом.
Фото ⟩ Хуберт Хирв и Павел Гаммер частично оправданы
Харьюский уездный суд оправдал Хирва и Гаммера по обвинению в преступном сообществе, но признал их виновными по менее серьезным статьям.
Судя по изначальным обвинениям Госпрокуратуры, Хирва и Гаммера признали виновными в частной слежке, даче взяток в частном секторе, сокрытии налоговых обязанностей, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием, боеприпасами и глушителями и обращении с запрещенным для гражданского населения оружием.
Суд приговорил Хирва к шести годам лишения свободы, за вычетом времени, отбытого в заключении, а Гаммера - к восьми годам лишения свободы, за вычетом времени, отбытого в заключении. Суд наложил на обоих мужчин четырехлетний запрет на предпринимательскую деятельность.
Вынесение приговора остальным подсудимым продолжается.
Весной прошлого года госпрокурор Кати Рейтсак в суде сочла, что вина Гаммера и Хирва доказана и что оба должны быть приговорены к 12 годам лишения свободы. В качестве дополнительного наказания госпрокурор требовала запретить им заниматься предпринимательской деятельностью на пять лет.
Гаммер вместе с известным в криминальном мире Эстонии Ахмедом Оздоевым также обвинялся в вымогательстве. Оздоев был освобожден под залог в 350 000 евро.
Согласно обвинению, Хирв и Гаммер с 2008 года руководили преступным объединением, деятельность которого была направлена на совершение экономических преступлений с целью извлечения материальной выгоды.
Согласно обвинению, по распоряжению Хирва и Гаммера их охранники следили за бывшим полицейским и владельцем охранного бизнеса Вейко Кулла, а также за лидером азербайджанской общины, находившемся в прошлом десятилетии в орбите внимания центральной криминальной полиции Вельяддином Керимхановым и еще одним известным в криминальных кругах мужчиной.
По данным следствия центральной криминальной полиции, Оздоев пытался вымогать у одного российского предпринимателя 3,5 млн долларов США и угрожал убийством в случае неуплаты.
По данным следствия, Оздоев сказал российскому бизнесмену, что «придут чеченцы и всех убьют».
Оздоев категорически отрицал свою вину. Свою вину отрицают также Хирв и Гаммер и все остальные подсудимые.
Поначалу вместе с Хирвом и Гаммером перед судом предстали 14 человек, но в январе позапрошлого года четверо из них заключили соглашение с госпрокуратурой и им назначили наказания в рамках согласительного делопроизводства. Суд над остальными продолжается в порядке общего делопроизводства.
В рамках уголовного дела было арестовано имущества на сумму более 1,3 млн евро, в том числе ценные украшения, произведения искусства, огнестрельное оружие, чучела и прочее. Кроме того, на недвижимость обвиняемых были установлены ипотеки на сумму более 3,8 млн евро.
Уголовное дело расследовалось Центральной криминальной полицией и велось Государственной прокуратурой.