По словам Яануса Лаугуса, руководителя бюро недвижимости Uus Maa, квартиры в новостройках на окраине столицы зачастую стоят дороже, чем роскошные, полностью обставленные и в хорошем состоянии квартиры в Старом городе, которые на самом деле обладают огромным потенциалом.
Аномалия? ⟩ Роскошные квартиры в Старом городе стоят меньше, чем в новостройках на окраине
По словам Яануса Лаугуса, медианная стоимость квадратного метра таллиннских квартир в декабре превысила 3000 евро. «Если в новостройках Таллинна цены за квадратный метр находятся в диапазоне 4000-5500 евро, то в Старом городе можно найти роскошные и качественно отремонтированные квартиры в домах с многовековой историей, в которых квадратный метр стоит 2800-4000 евро, что является полной аномалией, если смотреть на мировые тренды. Исторический старый город, как правило, всегда очень дорогое место, доступное лишь немногим», – сказал Лаугус.
«В других частях города – в Кесклинне, Ласнамяэ, Мустамяэ, Ыйсмяэ и Пыхья-Таллинне цены стремительно растут, а в Старом городе они замерли, и сейчас здесь можно найти очень хорошие предложения. Эта недвижимость имеет 500-летнюю историю, она не подлежит никакой перестройке, но будет оставаться востребованной и через сто лет», – сказал Лаугус.
«В 90-е годы в Старом городе кипела жизнь, здесь был бизнес, была торговля, но в один момент все закончилось и развитие остановилось. Ограничения, касающиеся ночной жизни, – разумное решение для постоянных жителей Старого города. Но теперь образовавшуюся пустоту нужно заменить такой жизнью и средой, которая будет комфортной и интересной для всех, а не только для туристов, приходящих в музей под открытым небом лишь на дневную прогулку», – развил свою мысль Лаугус.
«В нулевых дома привели в порядок снаружи, но внутри уровень этой недвижимости очень разный. Главное препятствие – чрезвычайно жесткие строительные требования и ограничения. Что касается реновационных ограничений, гайки были закручены слишком сильно, ведь то, что дому 500 лет, не означает, что в нем надо жить как во времена средневековья», – продолжил Лаугус.
По мнению руководителя Uus Maa, строительство современных коммуникаций, таких как вентиляция, а, если позволяет архитектура, то и лифтов, должно быть значительно проще. «Кроме того, в районе также должно быть проведено центральное отопление. Сейчас большинство домов отапливается электричеством, а это неэффективно и нерационально с точки зрения устойчивого развития», – сказал Лаугус.
«Из-за ограничений в Старом городе на самом деле очень мало полностью отремонтированных домов. Потенциал Старого города огромен, но для его реализации дома должны реновироваться целиком, один за другим, тогда квартиры в них действительно будут интересны как местным, так и иностранным покупателям. В хорошем смысле, Старому городу надо помочь стать современным, это вернуло бы сюда желающих здесь жить и инвесторов, при этом состояние всего района и жилой среды в целом значительно улучшится», – добавил Лаугус.