Аномалия? ⟩ Роскошные квартиры в Старом городе стоят меньше, чем в новостройках на окраине

По словам Яануса Лаугуса, медианная стоимость квадратного метра таллиннских квартир в декабре превысила 3000 евро. «Если в новостройках Таллинна цены за квадратный метр находятся в диапазоне 4000-5500 евро, то в Старом городе можно найти роскошные и качественно отремонтированные квартиры в домах с многовековой историей, в которых квадратный метр стоит 2800-4000 евро, что является полной аномалией, если смотреть на мировые тренды. Исторический старый город, как правило, всегда очень дорогое место, доступное лишь немногим», – сказал Лаугус.

«В других частях города – в Кесклинне, Ласнамяэ, Мустамяэ, Ыйсмяэ и Пыхья-Таллинне цены стремительно растут, а в Старом городе они замерли, и сейчас здесь можно найти очень хорошие предложения. Эта недвижимость имеет 500-летнюю историю, она не подлежит никакой перестройке, но будет оставаться востребованной и через сто лет», – сказал Лаугус.

«В 90-е годы в Старом городе кипела жизнь, здесь был бизнес, была торговля, но в один момент все закончилось и развитие остановилось. Ограничения, касающиеся ночной жизни, – разумное решение для постоянных жителей Старого города. Но теперь образовавшуюся пустоту нужно заменить такой жизнью и средой, которая будет комфортной и интересной для всех, а не только для туристов, приходящих в музей под открытым небом лишь на дневную прогулку», – развил свою мысль Лаугус.