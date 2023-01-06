Президент провозгласил Закон о семейных пособиях

22 декабря Рийгикогу хотел принять серию законов в первый раз, однако президент нашел там противоречащее Конституции положение и направил нормативные акты на повторное рассмотрение.

«Я провозглашаю закон, так как Рийгикогу отменил положение, противоречившее Конституции. Однако напоминаю вам, что Эстонская Республика основана на свободе, справедливости и законах. Сейчас я особенно подчеркиваю слово "справедливость"», - сказал сегодня Карис.

Президент Эстонии отметил, что он, воспитавший с супругой троих детей, видит несправедливость в таком разном обеспечении семей с одним и двумя детьми, как это предусмотрено вступающим в силу Законом о семейных пособиях.

«Чувство несправедливости испытывают и многие родители, которые считают особую заботу о многодетных семьях, прописанную в конституции Эстонии, необходимой, но не понимают, почему к малодетным семьям нельзя относиться более равно. Именно оправдание политического выбора помогло бы уменьшить чувство несправедливости в тех случаях, которые многие неизбежно воспринимают как неравное отношение, даже если неравенство отвечает Конституции», - сказал Карис.

Президент добавил, что дал Рийгикогу возможность еще раз рассмотреть закон в целом и обосновать, почему к разным семьям нужно относиться так по-разному. Однако и новый закон оставил президента недовольным.

«Поэтому 22 декабря прошлого года, не провозглашая Закон о внесении поправок в Закон о семейных пособиях, Закон о семье и Закон о трудовом договоре, я внес в парламент вопрос о том, чем обосновано решение оставить все семьи с менее чем тремя детьми незащищеными от риска повышения цен, независимо от их экономического положения, поскольку закон, пояснительное письмо к нему и обсуждение в Рийгикогу не разъясняют, почему особая забота государства о многодетных семьях должна включать в себя еще и такое неравенство в сумме пособий. Рийгикогу остался верен своему политическому выбору и на голосовании 28 декабря», - сказал Карис.