9 января заканчивается переходный период санкций, введенных Европейским союзом в отношении ряда потребительских товаров, происходящих из Российской Федерации, и с понедельника их ввоз в ЕС будет запрещен.
Список: с понедельника запрещен ввоз многих товаров из России
«С 9 января переходный период закончится и для тех санкционных товаров, контракты на поставку которых были заключены до 7 октября. С понедельника ввоз ряда потребительских товаров из России, включая косметику, моющие и чистящие средства, одежду, обувь и прочее, как частными, так и юридическими лицами, будет запрещен», – сказала руководитель службы запретов и ограничений таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Пирет Тинкус. Налогово-таможенный департамент просит всех пассажиров перед пересечением границы внимательно ознакомиться со списком запрещенных товаров, поскольку запрещенные предметы должны быть возвращены или от них следует отказаться, или они будут конфискованы.
Например, к запрещенным товарам относятся:
- сигары, сигариллы, сигареты;
- продукция из железа и стали;
- косметика и средства по уходу за волосами (например, шампуни);
- средства по уходу за полостью рта (например, зубная паста, зубная нить);
- средства для бритья, включая средства до и после бритья;
- моющие и чистящие средства (например, мыло);
- различные изделия из пластмассы: упаковочные материалы, трубы, шланги, строительные материалы;
- различные бумажные изделия: бумага, картон, упаковочный материал;
- одежда для женщин и девочек;
- обувь;
- строительные камни;
- инструменты;
- различные моторы и насосы;
- холодильники, стиральные и посудомоечные машины;
- различное электрическое оборудование и детали;
- автомобили и тракторы;
- фототехника.
Приведенный выше список не является исчерпывающим. Более подробную информацию о товарах, которые запрещено ввозить из России, можно найти на веб-сайте Налогово-таможенного департамента.
Более подробно с санкциями можно ознакомиться в постановлении Совета Европы 2022/1904.