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Список: с понедельника запрещен ввоз многих товаров из России

Rus.Postimees
Список: с понедельника запрещен ввоз многих товаров из России
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Женская одежда из России тоже попала под санкции.
Женская одежда из России тоже попала под санкции. Фото: Creative Lab/Shutterstock

 9 января заканчивается переходный период санкций, введенных Европейским союзом в отношении ряда потребительских товаров, происходящих из Российской Федерации, и с понедельника их ввоз в ЕС будет запрещен.

«С 9 января переходный период закончится и для тех санкционных товаров, контракты на поставку которых были заключены до 7 октября. С понедельника ввоз ряда потребительских товаров из России, включая косметику, моющие и чистящие средства, одежду, обувь и прочее, как частными, так и юридическими лицами, будет запрещен», – сказала руководитель службы запретов и ограничений таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Пирет Тинкус. Налогово-таможенный департамент просит всех пассажиров перед пересечением границы внимательно ознакомиться со списком запрещенных товаров, поскольку запрещенные предметы должны быть возвращены или от них следует отказаться, или они будут конфискованы.

Например, к запрещенным товарам относятся:

  • сигары, сигариллы, сигареты;
  • продукция из железа и стали;
  • косметика и средства по уходу за волосами (например, шампуни);
  • средства по уходу за полостью рта (например, зубная паста, зубная нить);
  • средства для бритья, включая средства до и после бритья;
  • моющие и чистящие средства (например, мыло);
  • различные изделия из пластмассы: упаковочные материалы, трубы, шланги, строительные материалы;
  • различные бумажные изделия: бумага, картон, упаковочный материал;
  • одежда для женщин и девочек;
  • обувь;
  • строительные камни;
  • инструменты;
  • различные моторы и насосы;
  • холодильники, стиральные и посудомоечные машины;
  • различное электрическое оборудование и детали;
  • автомобили и тракторы;
  • фототехника.

Приведенный выше список не является исчерпывающим. Более подробную информацию о товарах, которые запрещено ввозить из России, можно найти на веб-сайте Налогово-таможенного департамента.

Более подробно с санкциями можно ознакомиться в постановлении Совета Европы 2022/1904.

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