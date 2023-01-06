Список: с понедельника запрещен ввоз многих товаров из России

«С 9 января переходный период закончится и для тех санкционных товаров, контракты на поставку которых были заключены до 7 октября. С понедельника ввоз ряда потребительских товаров из России, включая косметику, моющие и чистящие средства, одежду, обувь и прочее, как частными, так и юридическими лицами, будет запрещен», – сказала руководитель службы запретов и ограничений таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Пирет Тинкус. Налогово-таможенный департамент просит всех пассажиров перед пересечением границы внимательно ознакомиться со списком запрещенных товаров, поскольку запрещенные предметы должны быть возвращены или от них следует отказаться, или они будут конфискованы.