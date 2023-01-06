Неосторожное обращение с огнем привело к пожару: погиб один человек

На момент прибытия спасателей одно из окон лопнуло от высокой температуры и была слышна работающая дымовая сигнализация. В снаряжении для погружения в дым спасатели вошли в дом, где на кухне горел участок рядом с плитой. На полу был обнаружен труп мужчины.

Обстоятельства указывают на то, что рядом с плитой опрокинулась пластиковая канистра с дизельным топливом, которая загорелась от вылетевшей из очага искры. Быстрое распространение огня не позволило мужчине с ограниченными физическими возможностями спастись.

К 10.16 очаг возгорания рядом с печью был потушена, а распространение огня через подвесные потолки на чердак локализовано. Из-за жара пожара оплавились заглушки на стенах кухни и коридора, обуглились дверные ручки. По предварительным данным, погибшим оказался 62-летний мужчина с ограниченными физическими возможностями, который проживал в доме.

Из-за большого жара оплавились розетки на стенах кухни и коридора, а также обуглились дверные косяки. По предварительным данным, погибшим оказался проживавший в доме 62-летний мужчина с ограниченными физическими возможностями.

Работы по тушению были завершены в 11.08. На месте работали спасатели Мустлаской и Вильяндиской спасательных бригад. По словам присутствовавшего инспектора по технике безопасности Романа Абубикирова, обстоятельства указывают на то, что пластиковая канистра с дизтопливом опрокинулась возле плиты, и горючее воспламенилось от вылетевшей из очага искры.

«Имевшийся в доме дымовой датчик и подал сигнал тревоги, но, видимо, огонь быстро распространился, перекинувшись на одежду мужчины, и это не дало ему возможности спастись, – пояснил Абубикиров. – Погибший с трудом передвигался, и это могло стать причиной трагического окончания пожара».

Серьезных проблем, связанных с пожарной безопасностью, обнаружено не было – отопительные приборы были в порядке, имелся исправный датчик дыма и угарного газа. К сожалению, этого оказалось недостаточно, и собственное рискованное поведение жителя привело к пожару, из которого ему не удалось спастись.

Спасатели настоятельно напоминают, что хранить легковоспламеняющуюся жидкость в помещении и вблизи открытого огня недопустимо и крайне опасно, ведь ее воспламенение приведет к очень тяжелым последствиям.