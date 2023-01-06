Боец ММА Таннер Марлоу погиб в перестрелке из-за женщины

Как сообщается, накануне рождества в дом Марлоу ворвался вооруженный злоумышленник, позже идентифицированный как Джейкоб Малена. Малена искал свою возлюбленную и начал угрожать оружием Таннеру Марлоу.

У Марлоу также было оружие, и в результате мужчины оба сделали роковые выстрелы, убив друг друга.

«Мы глубоко опечалены по поводу трагической смерти нашего брата Таннера Марлоу, — говорится в заявлении агентства Iridium, представлявшего интересы бойца. — Таннера с теплотой вспоминают как одного из самых перспективных непобедимых борцов в ММА и очень примерного семьянина. Очень скучаем по Таннеру и выражаем искреннее сочувствие его семье, друзьям и команде в это тяжелое время».