Известная торговая сеть закрывает магазины и увольняет сотрудников

Магазины закроются примерно через месяц, сотрудники уже получили уведомление об увольнении.

По словам члена правления Koduekstra OÜ Тыну Лемсааре, будут закрыты четыре магазина – в Виймси, в ТЦ Nautica, в йыхвиском ТЦ Pargi и в ТЦ Viljandi Centrum. «Два магазина будут закрыты в связи с окончанием договора аренды и два магазина в связи с изменением рыночной ситуации, - сказал Лемсааре. – В результате закрытия четырех магазинов будут уволены 17 человек».

По его словам, на рынок товаров для дома оказывает влияние снижение покупательной способности и замедление роста заработной платы. «Также обострилась конкуренция как на рынке обычных магазинов, так и интернет-магазинов. Поток туристов также не восстановился до уровня, существовавшего до пандемии коронавируса», – пояснил Лемсааре.

По его словам, остальные четырнадцать магазинов и интернет-магазин продолжат работу в обычном режиме. Компания пока не проинформировала Кассу страхования от безработицы об увольнениях.

Предприятие Koduekstra OÜ начало торговать товарами для дома и быта в Эстонии в 1998 году. По данным Krediidiinfo, оборот компании в 2021 году составил 7,3 млн евро, а чистая прибыль – 14 000 евро. По сравнению с 2020 годом оборот снизился на три процента, а прибыль – на 60 процентов.