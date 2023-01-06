Фото и видео ⟩ Postimees назвал человеком года Йоханну-Марию Лехтме

В прошлом году Postimees выбрал человеком 2021 года политика и мэра Нарвы Катри Райк. Ранее этого титула удостаивались Аркадий Попов, Танель Тоом, Иво Фельт, Хирво Сурва, авторы мемориала жертвам коммунизма «Путь» Калле Веллевоог, Яан Тийдеманн, Тийу Труус, Кирке Кангро, Лидия Зарудная и другие.

Первый раз титул «Человек года» по версии Postimees был присужден в 1997 году, чтобы привлечь внимание к тем людям, деятельность которых оказывает положительное влияние на эстонское общество.