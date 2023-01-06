Банк Эстонии: рост цен должен замедлиться из-за масла и молока

По данным Департамента статистики, в 2022 году индекс потребительских цен вырос на 19,4 процента по сравнению со средним показателем 2021 года, а в декабре индекс потребительских цен снизился на 0,1 процента по сравнению с ноябрем 2022 года и вырос на 17,6 процента по сравнению с декабрем 2021 года.

«Продовольственные товары, в том числе алкоголь, подорожали на 25 процентов, цены на энергоносители - на 24 процента, а промышленные товары и услуги - на 12 процентов», - отметил Перт в пресс-релизе. В декабре наибольшим фактором роста инфляции в потребительской корзине были продукты питания.

В то же время, в декабре продолжилось широкомасштабное снижение цен на энергоносители на товарных рынках. «С августа цены на энергоносители упали, потому что европейские страны смогли запастись достаточным количеством природного газа на зиму. Падению цен способствовала еще и теплая погода», - пояснил экономист.

Он отметил, что снижение покупательной способности заработной платы все больше отражается на скромном спросе. «Потребители не успевают за ростом цен в последние месяцы, и объемы розничных продаж начали снижаться. Резкий спад промышленного производства говорит о том, что компании не могут повышать цены такими же темпами. Таким образом, количество компаний, планирующих сократить количество сотрудников, увеличилось по сравнению с теми, которые планируют нанять больше сотрудников», - сказал Перт.