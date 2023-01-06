Отлично исполнивший прыжок с трамплина Ильвес был в шаге от первого места

Соревнования, которые должны были проводиться в четверг, провели в пятницу рано утром. Кристьян Ильвес, который в этом сезоне не отличался великолепными прыжками с трамплина, буквально преобразился – он совершил прыжок длиной 95 м, набрал 126,8 балла и завоевал второе место.

Если по каким-то причинам в основных соревнованиях, которые будут проводиться в субботу и воскресенье, будет невозможно прыгать с трамплина, будут использованы результаты, полученные сегодня. Если исходить из них, то Ильвес выйдет на трассу на восемь секунд позже Шмида.