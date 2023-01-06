Теперь точно: действующий порядок компенсации больничных продлится до конца июня

Сохранение действующей сейчас системы не повлечет за собой крупных затрат для работодателей, ведь хотя работодатель и оплачивает больничный со второго дня, по действующей системе он обязан выплачивать компенсацию за четыре, а не за пять дней, как это было до пандемии.

Как правило, работодатели выплачивают компенсации по болезни вместе с ежемесячной зарплатой, то есть в конце января или начале февраля. Однако если работодатели производят выплаты работникам со второго по пятое число месяца, то и для них провозглашение закона ничего не изменит в порядке выплаты компенсации.

«Для работодателей и работников нынешний порядок компенсации продолжит действовать в неизменном виде. То есть вносить какие-либо изменения в систему начисления заработной платы не требуется», – подтвердила член правления Эстонской больничной кассы Пилле Банхард.

Как и в предыдущие годы, в начале 2023 года выплата, которую Больничная касса производит по листкам нетрудоспособности тем застрахованным лицам, период освобождения от работы которых начинается в январе, произойдет с задержкой примерно на две недели. Это связано с обработкой Налогово-таможенным департаментом деклараций о доходах за 2022 год. Пособие по нетрудоспособности рассчитывается на основе облагаемого социальным налогом дохода в 2022 году, данные которого Налогово-таможенный департамент передает в Больничную кассу.

Больничная касса начнет выплаты тогда, когда Налогово-таможенный департамент завершит обработку деклараций за 2022 год. Ожидается, что это произойдет в середине января. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, свяжитесь с Больничной кассой по адресу info@haigekassa.ee или по телефону +372 669 6630.