Бывший футболист сборной Италии Джанлука Виалли умер от рака

В начале карьеры Виалли играл за «Кремонезе» и «Сампдорию», затем перешел в «Ювентус» и «Челси». В его копилке две победы в чемпионате Италии, четыре — в Кубке страны. Кроме того, он становился победителем Лиги чемпионов, Кубка УЕФА, Кубка обладателей кубков, Кубка Англии и Суперкубка УЕФА. После завершения карьеры он работал тренером.