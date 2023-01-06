Бывший футболист сборной Италии Джанлука Виалли умер от рака, сообщает The Guardian. Ему было 58 лет.
Бывший футболист сборной Италии Джанлука Виалли умер от рака
Бывший футболист сборной Италии Джанлука Виалли умер от рака
В начале карьеры Виалли играл за «Кремонезе» и «Сампдорию», затем перешел в «Ювентус» и «Челси». В его копилке две победы в чемпионате Италии, четыре — в Кубке страны. Кроме того, он становился победителем Лиги чемпионов, Кубка УЕФА, Кубка обладателей кубков, Кубка Англии и Суперкубка УЕФА. После завершения карьеры он работал тренером.
Сообщается, что в 2017 году ему диагностировали рак поджелудочной железы. Он достаточно успешно боролся с заболеванием, после химиотерапии удалось добиться ремиссии. Но в декабре прошлого года болезнь вернулась.