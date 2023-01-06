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Бывший футболист сборной Италии Джанлука Виалли умер от рака

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Бывший футболист сборной Италии Джанлука Виалли умер от рака
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Джанлука Виалли.
Джанлука Виалли. Фото: Mike Egerton

Бывший футболист сборной Италии Джанлука Виалли умер от рака, сообщает The Guardian. Ему было 58 лет.

В начале карьеры Виалли играл за «Кремонезе» и «Сампдорию», затем перешел в «Ювентус» и «Челси». В его копилке две победы в чемпионате Италии, четыре — в Кубке страны. Кроме того, он становился победителем Лиги чемпионов, Кубка УЕФА, Кубка обладателей кубков, Кубка Англии и Суперкубка УЕФА. После завершения карьеры он работал тренером.

Сообщается, что в 2017 году ему диагностировали рак поджелудочной железы. Он достаточно успешно боролся с заболеванием, после химиотерапии удалось добиться ремиссии. Но в декабре прошлого года болезнь вернулась.

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