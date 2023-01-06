Дело может плохо кончиться: полиция заметила на дорогах Эстонии опасную аномалию

«Знаете ли вы, в каком положении переключателя света на вашем автомобиле включается ближний свет и габаритные огни? Когда вы в последний раз перед началом поездки обходили автомобиль, чтобы убедиться, что все световые приборы работают?» – вопрошают стражи правопорядка.

Вместо ближнего света в светлое время суток можно использовать дневные ходовые огни. Дневные ходовые огни можно использовать без габаритных огней и подсветки номерного знака, пишут полицейские, а также напоминают, что темным временем суток считается период от заката до рассвета, когда из-за отсутствия естественного освещения видимость составляет менее 300 метров.

«В темное время суток в дорожном движении встречаются машины, у которых отключены задние фары. При работающих дневных ходовых огнях автомобиль виден днем ​​и только спереди. В темное время суток сила света дневных ходовых огней недостаточна, а движущееся в попутном направлении транспортное средство с неосвещенной кормой сложно заметить. А при плохой видимости – это даже опасно!» – напомнили в полиции.

Стражи правопорядка призывают не устраивать другим участникам движения «сюрпризы» в виде возникающей из ниоткуда кормы вашего автомобиля. Поэтому, с учетом видимости и погодных условий, очень важно убедиться, что переключатель световых приборов находится в правильном положении.