В пятницу в военном городке в Тапа была продемонстрирована американская реактивная система залпового огня HIMARS, которая в следующем году поступит на вооружение Эстонии.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ HIMARS уже в Тапа
«Как вы знаете, Эстония также приобрела системы залпового огня HIMARS, которые поступят в Эстонию в ближайшие пару лет. Поэтому нам особенно приятно, что американцы уже направили в Эстонию свое подразделение HIMARS для усиления восточного крыла НАТО. Несомненно, реактивная система залпового огня HIMARS M142 является одной из самых современных, возможно, даже самой современной системой залпового огня, и для нас важно, что США рассматривают весь проект как долгосрочное региональное решение, в рамках которого Латвия и Литва также приобретут системы», - сказал министр обороны Ханно Певкур.
«Неизбежное развертывание HIMARS означает значительное увеличение огневой мощи в системе Сил обороны Эстонии и будет иметь стратегический эффект, - сказал командующий силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем. - Текущая передача системы HIMARS в Эстонию значительно повысит огневую мощь Эстонии и позволит Силам обороны страны попрактиковаться в использовании HIMARS здесь, потому что защита Эстонии лучше всего практикуется именно в Эстонии. И для нас как Сил обороны чрезвычайно важно, чтобы наши ключевые союзники в лице подразделений Соединенных Штатов знали местность здесь, а наши подразделения знали процедуры друг друга, чтобы быть готовыми быстро реагировать в случае необходимости».
«Для меня большая честь быть здесь в связи с закупкой Эстонией реактивных систем залпового огня HIMARS», - сказал генерал-майор Стивен Дж. Мараниан, командующий 56-м артиллерийским командованием вооруженных сил США в Европе и Африке.
«Эстония - отличный союзник, что еще раз демонстрирует четкую приверженность нашей коллективной обороне. Лидерство Эстонии в поддержке Украины военной и гуманитарной помощью заслуживает похвалы. Соединенные Штаты гордятся тем, что являются партнером Эстонии в закупке этого современного оружия непрямой наводки. С их помощью Силы обороны Эстонии станут еще более сильными и способными защищать как свою страну, так и весь альянс», - добавил генерал-майор Мараниан.
В декабре прошлого года Национальный оборонный инвестиционный центр (RKIK) подписал соглашение с Агентством оборонного сотрудничества США (DSCA) о закупке реактивных систем залпового огня HIMARS, что является важным развитием потенциала в расширении возможностей Эстонии по ведению огня с закрытых позиций. Производителем системы вооружения является Lockheed Martin, а общая стоимость контракта составляет более 200 миллионов долларов.
Проект закупки оружия для реактивной системы залпового огня HIMARS является крупнейшим в Эстонии. В рамках проекта Эстония закупит шесть систем залпового огня HIMARS и, помимо системы вооружения, также боеприпасы, коммуникационные решения, решения для обучения, логистики и жизненного цикла. В комплект входят ракеты с разным эффектом, дальность действия которых составляет от 70 до 300 километров. Помимо Эстонии, Латвия и Литва также приобретают системы залпового огня HIMARS.
HIMARS весит 16 250 кг, имеет длину 7 метров и ширину 2,4 метра. Команда состоит из 3 человек. Ракетная установка развивает максимальную скорость 85 км/ч.
Максимальная дальность полета ракеты 480 километров, она может быть готова к стрельбе через две минуты.
Дальность стрельбы составляет 70-300 километров, в зависимости от боеприпаса. Реактивная установка может использовать боеприпас нового поколения PrSM с дальностью действия 499 километров.