HIMARS уже в Тапа

«Эстония - отличный союзник, что еще раз демонстрирует четкую приверженность нашей коллективной обороне. Лидерство Эстонии в поддержке Украины военной и гуманитарной помощью заслуживает похвалы. Соединенные Штаты гордятся тем, что являются партнером Эстонии в закупке этого современного оружия непрямой наводки. С их помощью Силы обороны Эстонии станут еще более сильными и способными защищать как свою страну, так и весь альянс», - добавил генерал-майор Мараниан.

В декабре прошлого года Национальный оборонный инвестиционный центр (RKIK) подписал соглашение с Агентством оборонного сотрудничества США (DSCA) о закупке реактивных систем залпового огня HIMARS, что является важным развитием потенциала в расширении возможностей Эстонии по ведению огня с закрытых позиций. Производителем системы вооружения является Lockheed Martin, а общая стоимость контракта составляет более 200 миллионов долларов.

Проект закупки оружия для реактивной системы залпового огня HIMARS является крупнейшим в Эстонии. В рамках проекта Эстония закупит шесть систем залпового огня HIMARS и, помимо системы вооружения, также боеприпасы, коммуникационные решения, решения для обучения, логистики и жизненного цикла. В комплект входят ракеты с разным эффектом, дальность действия которых составляет от 70 до 300 километров. Помимо Эстонии, Латвия и Литва также приобретают системы залпового огня HIMARS.

HIMARS весит 16 250 кг, имеет длину 7 метров и ширину 2,4 метра. Команда состоит из 3 человек. Ракетная установка развивает максимальную скорость 85 км/ч.

Максимальная дальность полета ракеты 480 километров, она может быть готова к стрельбе через две минуты.

Дальность стрельбы составляет 70-300 километров, в зависимости от боеприпаса. Реактивная установка может использовать боеприпас нового поколения PrSM с дальностью действия 499 километров.