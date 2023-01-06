Руубен Каалеп: нам нужны эстонофилы и чувство национальной общности

Министр культуры Пирет Хартман (SDE) выступила на Совете Фонда интеграций. Хартман отозвала Хайди Уусталу и Андруса Тамме из правления фонда и назначил Георга Мянника, Генри Касело и Руубена Каалепа новыми членами на трехлетний срок.

«Программа интеграции последних 30 лет ошибочна в своих принципах. Вместо эстонофилов и почитателей эстонской национальной культуры воспитывали граждан одной европейской страны, ориентируясь на демократические ценности, но игнорируя тот факт, что Эстонское государство создано для самоопределения эстонцев», - считает Каалеп.