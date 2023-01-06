Министр культуры Пирет Хартман (SDE) выступила на Совете Фонда интеграций. Хартман отозвала Хайди Уусталу и Андруса Тамме из правления фонда и назначила Георга Мянника, Генри Касело и Руубена Каалепа новыми членами на три года.
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Руубен Каалеп: нам нужны эстонофилы и чувство национальной общности
Руубен Каалеп: нам нужны эстонофилы и чувство национальной общности
Министр культуры Пирет Хартман (SDE) выступила на Совете Фонда интеграций. Хартман отозвала Хайди Уусталу и Андруса Тамме из правления фонда и назначил Георга Мянника, Генри Касело и Руубена Каалепа новыми членами на трехлетний срок.