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Руубен Каалеп: нам нужны эстонофилы и чувство племени

Лоора-Элизабет Ломп
Руубен Каалеп: нам нужны эстонофилы и чувство племени
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Руубен Каалеп.
Руубен Каалеп. Фото: Eero Vabamaegi/Postimees /

Министр культуры Пирет Хартман (SDE) выступила на Совете Фонда интеграций. Хартман отозвала Хайди Уусталу и Андруса Тамме из правления фонда и назначила Георга Мянника, Генри Касело и Руубена Каалепа новыми членами на три года.

Министр культуры Пирет Хартман (SDE) выступила на Совете Фонда интеграций. Хартман отозвала Хайди Уусталу и Андруса Тамме из правления фонда и назначил Георга Мянника, Генри Касело и Руубена Каалепа новыми членами на трехлетний срок.

«Программа интеграции последних 30 лет ошибочна в своих принципах. Вместо эстонофилов и почитателей эстонской национальной культуры воспитывали граждан одной европейской страны, ориентируясь на демократические ценности, но игнорируя тот факт, что Эстонское государство создано для самоопределения эстонцев», - считает Каалеп.

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