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ФОТО ⟩ Грузовик Сил обороны вылетел в кювет

Андрес Тохвер
Грузовик Сил обороны вылетел в кювет
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Грузовик Сил обороны вылетел в кювет.
Грузовик Сил обороны вылетел в кювет. Фото: Marianne Loorents

Сегодня утром под Раквере в деревне Каривярава грузовик Сил обороны попал в ДТП: водитель не справился с управлением, и машина оказалась в кювете.

По словам находившихся в машине военнослужащих, они ехали колонной в сторону Тапа, дорога была скользкой. В середине колонны одна машина потеряла управляемость и развернулась боком.

15-тонный грузовик MAN затормозил, чтобы избежать столкновения, но также потерял управляемость, свернул на левую сторону дороги и перевернулся на правый бок. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Грузовик Сил обороны вылетел в кювет.
Грузовик Сил обороны вылетел в кювет. Фото: Marianne Loorents
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