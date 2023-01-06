ФОТО ⟩ Грузовик Сил обороны вылетел в кювет

По словам находившихся в машине военнослужащих, они ехали колонной в сторону Тапа, дорога была скользкой. В середине колонны одна машина потеряла управляемость и развернулась боком.

15-тонный грузовик MAN затормозил, чтобы избежать столкновения, но также потерял управляемость, свернул на левую сторону дороги и перевернулся на правый бок. К счастью, в ДТП никто не пострадал.