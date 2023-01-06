Парейко ушел из «Левадии», фото с Карпиным ни он, ни Круглов комментировать не стали

Несколько недель назад бывший игрок сборной Эстонии Андрей Степанов опубликовал в Instagram фотографию ужина бывших и действующих игроков сборной Эстонии с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Виктор Левада, президент футбольного клуба FCI Levadia, эмоционально прокомментировал эту тему в четверг, сказав, что ему больно видеть эту фотографию, и что он поговорит с людьми из своего клуба, которые участвовали в этой встрече.