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Парейко ушел из «Левадии», фото с Карпиным ни он, ни Круглов комментировать не стали

Вилле Арике
Парейко ушел из «Левадии», фото с Карпиным ни он, ни Круглов комментировать не стали
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Сергей Парейко.
Сергей Парейко. Фото: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES

Несколько недель назад бывший игрок сборной Эстонии Андрей Степанов опубликовал в Instagram фотографию ужина бывших и действующих игроков сборной Эстонии с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Виктор Левада, президент футбольного клуба FCI Levadia, эмоционально прокомментировал эту тему в четверг, сказав, что ему больно видеть эту фотографию, и что он поговорит с людьми из своего клуба, которые участвовали в этой встрече.

По данным, опубликованным на портале «Левадии», в клубе на позиции спортивного руководителя возрастных классов U19 и U17 работает Сергей Парейко, тренером юниоров Дмитрий Круглов, тренером вратарей – Артур Котенко. Сегодня выяснилось, что среди многих других, ушедших из клуба в прошлом году, есть и Парейко.

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