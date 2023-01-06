Экономист: зарплаты в этом году вырастут. Но есть и плохая новость

«Ситуация с энергоснабжением в Европе лучше, чем ожидалось осенью, и крупные перебои в подаче электроэнергии этой зимой маловероятны», – сказала Эльмик.

Цены на газ и моторное топливо в Эстонии в декабре снизились по сравнению с предыдущим месяцем, а цены на электроэнергию немного выросли. Росту биржевых цен на электроэнергию способствовала более холодная, чем обычно, погода в странах Северной Европы и Балтии, а также ремонтные работы на нескольких электростанциях.

«Цены на продукты питания продолжали расти. Большинство продуктов питания (хлеб, мясо, рыба и молочные продукты) подорожали за год на 30%. Цены на фрукты и овощи выросли меньше, чем на другие продукты питания», – отметила она.

По словам Эльмик, ожидается, что в этом году рост цен замедлится. «Замедление экономической активности, снижение покупательной способности домохозяйств и рост безработицы снижают спрос на различные товары и услуги. Согласно опросу Института конъюнктуры, ожидания роста потребительских цен в Эстонии также несколько снизились в последние месяцы», – пояснила она.