ФОТО И ВИДЕО ⟩ Силы обороны в восторге от прибывшей в их распоряжение установки HIMARS

Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ), который на презентации в Тапа дал Postimees интервью прямо из кабины HIMARS, не поскупился на хвалебные эпитеты в сторону новой ракетной установки. Его мнение разделили и другие, а один из американских военнослужащих, эксплуатирующих систему, сержант Энтони Эрнандес, признался, что обожает свист при запуске ракет.