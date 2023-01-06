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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Силы обороны в восторге от прибывшей в их распоряжение установки HIMARS

Маргус Мартин Мадис Вельтман
Силы обороны в восторге от прибывшей в их распоряжение установки HIMARS
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Фото: Madis Veltman / Postimees

Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ), который на презентации в Тапа дал Postimees интервью прямо из кабины HIMARS, не поскупился на хвалебные эпитеты в сторону новой ракетной установки. Его мнение разделили и другие, а один из американских военнослужащих, эксплуатирующих систему, сержант Энтони Эрнандес, признался, что обожает свист при запуске ракет.

«Эта система очень и очень способная. Во-первых, она очень точная, во-вторых, у нее очень большая дальность стрельбы, в-третьих, она зарекомендовала себя как очень эффективное оружие в Украине», - сказал Певкур.

«На деле это означает, что мы сможем воздействовать на противника на расстоянии. Мы сможем гораздо больше поддерживать наши сухопутные войска, и это, безусловно, огромный шаг для обороноспособности Эстонии».

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