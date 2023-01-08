Яна Тоом: знание языка не является универсальным рецептом интеграции

«Язык – это не какой-то универсальный рецепт интеграции. Да, интеграция в Эстонии очень успешна. В этой студии собрались интегрированные люди: Виктория Ладынская-Кубитс, Олеся Лагашина, Елена Соломина, Яна Тоом. Мы все интегрированы, но это не значит, что проблема решена. Потому что параллельно с интеграцией происходят маргинализация, иммиграция и ассимиляция. И вот все эти четыри пути открыты для русской общины. И вот мы от этой большой общины отбираем кусочки интегрированных и говорим: "смотрите, как здорово", это называется ошибка выжившего, товарищи», – сказала Тоом.

«Например, все мы знаем, что дельфины спасают утопающих, – продолжила она. – Потому что все, кого дельфины вытащили на берег, об этом всем рассказали. Но те, кого дельфины утопили, об этом никому рассказать не могут. И вот о тех, кого дельфины утопили, мы здесь с вами не говорим. Мы говорим между собой – интегрированные – о том, как надо интегрироваться. Это какая-то американская мечта. А на самом деле, реальные люди, которых это касается, они чувствуют, что проваливаются все глубже в эту вашу риторику под собой ничего не имеющую».