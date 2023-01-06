Видео ⟩ 20 тысяч россиян были задержаны на антивоенных акциях в 2022 году

С 24 февраля 2022 года было всего 18 дней, когда граждане России, которые не согласны с путинской агрессией в Украине, не протестовали. Остальные 293 дня года, который полностью обнулил будущее миллионов россиян, улицы России слышали голоса тех, кто не боится сказать «нет войне».

Некоммерческий проект MRR (My Russian Rights) представил документальный фильм, где показана «антивоенная карта» России и некоторые участники протестов, которые подавлялись силовиками Владимира Путина.

«Я морально готов к тому, что меня посадят», «Самые тёплые слова поддержки мы получаем из городов, которые бомбят», «Наши акции могут выглядеть жалкими, смешными, беспомощными. Но чувство стыда заставляет делать хотя бы что-то», говорят герои этого фильма.

Журналисты и правозащитники подсчитали, что за триста дней протестов в России было задержано 20 000 человек, что является абсолютным рекордом за все годы правления Путина в РФ.

По данным правозащитного проекта ОВД-инфо, по новым уголовным статьям РФ, связанным с антивоенной позицией, проходят 378 человек в 69 регионах страны.

«В отношении 51 человек уже вынесены приговоры. Среди них, например, Алексей Горинов и Илья Яшин - фигуранты «антивоенного дела», они получили 6 лет 11 месяцев и 8 лет 6 месяцев лишения свободы соответственно. Оба - бывшие муниципальные депутаты, оба получили столь серьезные сроки за слова о войне в Украине и погибших гражданских», - напоминают правозащитники.