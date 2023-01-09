Тынис Лукас: сегрегация не в законах, а в головах

В передаче принял участие и министр образования и науки Тынис Лукас. В ходе разгоревшегося спора о том, будет ли новая реформа способствовать сегрегации - ведь предполагается, что русскоязычные дети так и будут учиться в тех же русских школах, но на эстонском языке и не будут иметь соприкосновения со своими эстоноязычными сверстниками, – Лукас ответил следующее:

«Мы очень давно говорим о сегрегации, к нам даже приезжали рапортеры ООН и говорили, что у нас сегрегация и нужно смешать русские школы с эстонскими. Но многие русскоязычные политики говорили, что мы не хотим, и у нас должно оставаться право выбирать или получать образование только на русском, и этот процесс никуда не двигался. И сейчас я очень рад, что большинство людей понимает, что такое разделение не имеет никакого смысла. Эстония – такая страна, в которой учеников не выбирают по национальности и все могут сами решать, в какую школу пойти. Так что сегрегация не закреплена законами, она в головах у людей. И часть русскоязычного населения хочет быть по отдельности, и я очень рад, что эта тенденция начала меняться».