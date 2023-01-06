Плохие дорожные условия: в Ляэне-Вирумаа произошла очередная авария

Дорожно-транспортное происшествие произошло на дороге Таллинн-Нарва в деревне Пикаристи. Автомобиль съехал с дороги и упал на крышу. Водитель сам вышел из машины. К моменту прибытия спасателей прохожие уже помогли поставить машину на колеса. В аварии никто не пострадал. Дорога на месте происшествия была очень скользкой, о чем спасатели также сообщили в Управление транспорта.