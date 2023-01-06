Незадолго до 15:00 сегодня в Ляэне-Вирумаа произошло как минимум третье дорожно-транспортное происшествие. И служба спасения, и полиция подтверждают, что дороги очень скользкие.
Плохие дорожные условия: в Ляэне-Вирумаа произошла очередная авария
Плохие дорожные условия: в Ляэне-Вирумаа произошла очередная авария
Дорожно-транспортное происшествие произошло на дороге Таллинн-Нарва в деревне Пикаристи. Автомобиль съехал с дороги и упал на крышу. Водитель сам вышел из машины. К моменту прибытия спасателей прохожие уже помогли поставить машину на колеса. В аварии никто не пострадал. Дорога на месте происшествия была очень скользкой, о чем спасатели также сообщили в Управление транспорта.
Утром на дороге Тырма-Кадила-Коону произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль перевернулся на крышу. Рано утром большой грузовик, принадлежащий силам обороны, попал в аварию и упал на бок в кювет на дороге Раквере-Тапа в Каривараве.
Ключевые слова