Корабль ВМС Эстонии примет участие в военной операции НАТО

Тральщику Admiral Cowan (корабль специального назначения, задачей которого является поиск, обнаружение и уничтожение морских мин и проводка кораблей через минные заграждения - прим. ред.) предстоит взаимодействовать с другими кораблями первой постоянной противоминной группой НАТО, проводить совместные тренировки и обезвреживать взрывные устройства, передал BNS в пятницу главный штаб Сил обороны.

«Наше участие в этом формате является прямым вкладом в оборонительный потенциал альянса. Сейчас это особенно важно - единство союзников значимо как никогда прежде», - сказал командующий ВМС Эстонии коммодор Юри Саска.

«Экипаж готов к выполнению предстоящих задач. В течение последнего года мы добились отличной слаженности, кроме того мы участвовали в нескольких международных учениях», - отметил командир Admiral Cowan капитан-майор Мярт Уэмаа.

Перед походом экипаж корабля попрощался с членами семьи и близкими. Операция продлится полгода, около 40 эстонских моряков вернутся домой летом.

После начала войны в Украине прошлой весной силы быстрого реагирования НАТО были приведены в повышенное состояние готовности. Поэтому участие Эстонии в составе первой постоянной противоминной группы НАТО было переквалифицировано в формат международной военной операции - она нацелена на защиту альянса.

Группы, подчиненные командованию компонента военно-морских сил НАТО, участвуют в совместных учениях и операциях, организаторами которых выступают страны альянса. Первая постоянная противоминная группа НАТО - оперативное соединение, которое может быть развернуто в кратчайшие сроки для действий в различных уголках мира. Подразделение специализируется на противоминной борьбе.