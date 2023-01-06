C Таллиннского ипподрома сбежала лошадь.

Сегодня в группе жителей Пелгулинна в Facebook сообщили, что у Палдиски маантеэ двигалась лошадь.

«Возможно, она уже вернулась домой, - сказал директор Таллиннского ипподрома Михкель Гулл, в интервью Postimees в 16:40. - У меня больше нет информации».