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C Таллиннского ипподрома сбежала лошадь

Маргус Паалисте
, журналист
C Таллиннского ипподрома сбежала лошадь
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C Таллиннского ипподрома сбежала лошадь.
C Таллиннского ипподрома сбежала лошадь. Фото: Kuvatõmmis videost

В социальных сетях распространяется сообщение, что сегодня днем ​​с Таллиннского ипподрома сбежала лошадь. По словам директора ипподрома, возможно, лошадь уже вернулась домой.

Сегодня в группе жителей Пелгулинна в Facebook сообщили, что у Палдиски маантеэ двигалась лошадь.

«Возможно, она уже вернулась домой, - сказал директор Таллиннского ипподрома Михкель Гулл, в интервью Postimees в 16:40. - У меня больше нет информации».

В Спасательном департаменте сообщили Postimees, что не получали никакой информации о происшествии.

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