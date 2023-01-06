В социальных сетях распространяется сообщение, что сегодня днем с Таллиннского ипподрома сбежала лошадь. По словам директора ипподрома, возможно, лошадь уже вернулась домой.
C Таллиннского ипподрома сбежала лошадь
C Таллиннского ипподрома сбежала лошадь
Сегодня в группе жителей Пелгулинна в Facebook сообщили, что у Палдиски маантеэ двигалась лошадь.
«Возможно, она уже вернулась домой, - сказал директор Таллиннского ипподрома Михкель Гулл, в интервью Postimees в 16:40. - У меня больше нет информации».
В Спасательном департаменте сообщили Postimees, что не получали никакой информации о происшествии.
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