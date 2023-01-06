За неделю больше всего топливо подорожало в Таллинне

В Таллинне цены на бензин выросли на 1,9 цента, а на дизельное топливо - на 4,9 цента.

В Риге все цены на топливо выросли на 2 цента.

В Вильнюсе цены на бензин остались на уровне прошлой недели, а цены на дизельное топливо выросли на 1 цент.

В пятницу в столице Эстонии цена бензина 95 miles составила 1,719 евро, что на 9,2 цента больше, чем в Риге, и на 20 центов больше, чем в Вильнюсе.

Стоимость бензина 98 miles plus составляла 1,769 евро в Таллинне, что на 10,2 цента больше, чем в Риге, и на 15,1 цента больше, чем в Вильнюсе.

Цена дизельного топлива в Таллинне составила 1,749 евро, что на 6,2 цента больше, чем в Риге, и на 10 центов больше, чем в Вильнюсе.