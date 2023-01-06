Вопрос о разделении Elektrilevi и Eesti Energia рассорил министров

«В понедельник я прочитал статью Postimees, в которой Андрус Карнау написал, что совет выбрал нового председателя правления Eesti Energia. Однозначно знающий человек, симпатичный, судя по интервью. Но у него как будто ожидание собственника разделить Eesti Energia и Elektrilevi… Такой вот собственник», - заявил на пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.