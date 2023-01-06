Партия «Отечество» в понедельник задалась вопросом, как могло правительство, в которе они входят, ставить перед главой государственной компании задачу разделения Eesti Energia и Elektrilevi, если правительство не давало такой установки?
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Вопрос о разделении Elektrilevi и Eesti Energia рассорил министров
Вопрос о разделении Elektrilevi и Eesti Energia рассорил министров
«В понедельник я прочитал статью Postimees, в которой Андрус Карнау написал, что совет выбрал нового председателя правления Eesti Energia. Однозначно знающий человек, симпатичный, судя по интервью. Но у него как будто ожидание собственника разделить Eesti Energia и Elektrilevi… Такой вот собственник», - заявил на пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.