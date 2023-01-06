Рейнсалу уверен: 2023 год станет годом победы Украины

«Мы с министром иностранных дел Исландии Гильфадоуттир обсудили дальнейшее сотрудничество по поддержке Украины и изолированию страны-агрессора. Я подчеркнул, что международное сообщество должно добиться, чтобы Россия понесла ответственность за все совершенные на войне жестокости и преступления. Я также рассказал о шагах Эстонии, целью которых является поиск способа максимально быстро использовать замороженные российские активы для восстановления Украины», - сказал Рейнсалу.

Рейнсалу поблагодарил Гильфадоуттир также за участие Исландии в проекте по восстановлению детского сада в Житомире, где Эстония уже приступила к восстановлению пострадавших от войны объектов. «В городе Овруч Житомирской области ведется строительство детского сада, мы и в дальнейшем будем фокусироваться на восстановлении уничтоженных гражданских объектов и жизненно важной инфраструктуры. Мы надеемся, что сможем подать другим странам пример своей инициативой и первыми проектами, потому что восстановление Украины будет долгим и ресурсоемким процессом, который обязательно потребует международного сотрудничества», - отметил Рейнсалу.