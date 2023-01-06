В пятницу днем, из-за технической неисправности, поезд, ехавший из Тарту в Таллинн, на долгое время остановился в Тамсалу, что привело к значительным отставаниям от графика. Поступали сообщения о нескольких задержках до самого вечера.
Из-за технической неисправности был нарушен график Elron, пассажиры просидели несколько часов в холодном поезде
Из-за технической неисправности был нарушен график Elron, пассажиры просидели несколько часов в холодном поезде
«Поскольку двигатели не запускались, не было возможности включить отопление поезда или воспользоваться туалетом, - сообщили в Elron. - Поезд был сцеплен с другим поездом, курсирующим по маршруту Тарту-Таллинн, и направился в Таллинн, куда, к сожалению, прибыл лишь через несколько часов».
Из-за предыдущей задержки отправление рейса Таллинн-Тарту под номером 214 также было задержано.
На сайте Elron по состоянию на 18:00 сообщалось, что задерживались также вечерние поезда Таллинн-Палдиски и Нарва-Таллинн.
Elron обещает, что всем, чей поезд задержался минимум на 30 минут, вернут деньги за билет.
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