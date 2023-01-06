Из-за технической неисправности нарушено движение поездов Elron

«Поскольку двигатели не запускались, не было возможности включить отопление поезда или воспользоваться туалетом, - сообщили в Elron. - Поезд был сцеплен с другим поездом, курсирующим по маршруту Тарту-Таллинн, и направился в Таллинн, куда, к сожалению, прибыл лишь через несколько часов».