СМИ: российская группировка хакеров Cold River атаковала ядерные лаборатории США

Целью миссии было обеспечить безопасность и по возможности установить демилитаризованную зону вокруг станции.

Cold River попала в поле зрения западных экспертов после атаки систем британского министерства иностранных дел в 2016 году и с тех пор, по мнению экспертов, участвовала в нескольких десятках информационных операций.

В мае Cold River опубликовала электронные письма бывшего главы британской разведслужбы МИ-6, а в июле атаковала сайты правительства Литвы вскоре после того, как ее власти заблокировали транспортировку грузов, следующих в Россию из Калининградской области через литовскую территорию. Тогда в телеграм-канале одной из известных российских хакерских групп появился призыв атаковать литовские госучреждения - вместе со списком целей. С начала войны хакеры атаковали государственные сайты и внутренние системы разведслужб Польши, Румынии, Молдовы и Болгарии.

Также Cold River связывают по меньшей мере с тремя фейковыми вебсайтами, имитирующими сайты НКО, которые расследуют военные преступления в Украине, говорят во французской компании SEKOIA.IO. Кибератаки начались вскоре после публикации в октябре выводов независимой комиссии ООН о том, что российские военные несут ответственность за подавляющее большинство военных преступлений в Украине.

В SEKOIA.IO считают, что целью этих попыток взлома был сбор Россией информации о свидетельствах военных преступлений.