Больше ветряных генераторов: Enefit Green получил огромный кредит на свои проекты в Эстонии и ближнем зарубежье

Кредит выдан на 12 лет, из его средств в 2023-2025 годах будет финансироваться до 50% стоимости трех новых проектов Enefit Green, сообщил банк СИБ в пресс-релизе, переданном BNS.

Член правления и главный финансист Enefit Green Вейко Раймас заявил, что кредит СИБ является одним из источников финансирования проекта, который поможет реализовать планы по расширению и увеличить производство электроэнергии в четыре раза к 2026 году.

«Мы инвестируем около 1,5 миллиарда евро, чтобы мы могли поставлять большое количество дешевой возобновляемой энергии в Эстонию и соседние страны. Мы будем опираться на средства инвесторов, денежный поток от операционной деятельности и заемные средства для реализации плана. Новое кредитное финансирование является важной частью реализуемой инвестиционной программы», - говорится в пресс-релизе банка.

Недавно Enefit Green объявила, что до 2024 года инвестирует около 0,5 миллиарда евро в ветряные парки в Литве и Эстонии. Инвестиции в парк в Кельмском районе Литвы составят 145 млн евро, в эстонскую Сопи-Тоотси - 305 млн евро.

Мощность первого разрабатываемого в Литве Кельмского парка достигнет 80 мегаватт, он будет производить около 266 гигаватт-часов электроэнергии в год, а мощность еще двух парков должна составить 90 мегаватт и 150 мегаватт.