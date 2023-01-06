Относительно замороженных активов России нужны совместные решения Евросоюза, считает министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.
Литва о решении Эстонии направить замороженные активы РФ Украине: для эффективности нужны общеевропейские решения
Она сказала это в пятницу после того, как Эстония объявила ранее на этой неделе, что будет добиваться национальных решений, чтобы начать использовать замороженные российские средства для восстановления Украины, а Европейская комиссия медлит с принятием централизованного решения.
В конце декабря МВД Литвы сообщило, что в стране арестовано в общей сложности 87 млн евро средств российских и белорусских компаний.
«Литва и я сама лично вносим предложения во всех форматах Европейского союза по внутренним делам, что должны быть решения о том, что мы будем делать с замороженными активами, и есть наше предложение, которое передается, чтобы появилось европейское решение, чтобы была единая политика, чтобы мы могли взять эти активы, как-то реализовать их и использовать для восстановления Украины», - заявила журналистам в пятницу Билотайте.
На вопрос, означает ли это, что Литва не готовит национальные решения, министр сказала, что «первое, что мы делаем очень последовательно - это то, что мы стремимся координировать эти общие решения, чтобы они были европейскими, потому что тогда они будут наиболее эффективными».
До 20 декабря Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) применила международные санкции к 16 юридическим и физическим лицам, работавшим в Литве: были заморожены средства девяти компаний из России и шести компаний и одного физического лица из Беларуси.