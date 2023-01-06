Литва о решении Эстонии направить замороженные активы РФ Украине: для эффективности нужны общеевропейские решения

Она сказала это в пятницу после того, как Эстония объявила ранее на этой неделе, что будет добиваться национальных решений, чтобы начать использовать замороженные российские средства для восстановления Украины, а Европейская комиссия медлит с принятием централизованного решения.

В конце декабря МВД Литвы сообщило, что в стране арестовано в общей сложности 87 млн евро средств российских и белорусских компаний.

«Литва и я сама лично вносим предложения во всех форматах Европейского союза по внутренним делам, что должны быть решения о том, что мы будем делать с замороженными активами, и есть наше предложение, которое передается, чтобы появилось европейское решение, чтобы была единая политика, чтобы мы могли взять эти активы, как-то реализовать их и использовать для восстановления Украины», - заявила журналистам в пятницу Билотайте.

На вопрос, означает ли это, что Литва не готовит национальные решения, министр сказала, что «первое, что мы делаем очень последовательно - это то, что мы стремимся координировать эти общие решения, чтобы они были европейскими, потому что тогда они будут наиболее эффективными».